Україна наростила випуск бронемашин "Новатор": скільки броньовиків отримали Сили оборони

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "Українська бронетехніка" поставила Силам оборони понад 1000 бронеавтомобілів "Новатор". Це один із наймасовіших зразків української броньованої техніки, який активно застосовується на фронті.

Лінійка вітчизняних бронемашин "Новаторів" істотно розширилася, повідомляють оглядачі Defense Express. Крім базової версії, з'явилися:

"Новатор-2" — модернізована версія з поліпшеним захистом;

"Новатор 2С — санітарно-евакуаційний варіант;

"Новатор КШМ" — командно-штабна машина;

"Новатор-ОПМ" — оперативно-піротехнічна модифікація;

"Новатор 2 Кречет" — версія з додатковим посиленням броні.

Відеоогляд українських бронемашин сімейства "Новатор"

Таким чином, "Новатор" перетворився на багатофункціональну платформу, яка може використовуватися в різних ролях, забезпечуючи уніфікацію і зручність експлуатації. За словами представників компанії, спеціальні варіанти розроблялися з урахуванням відгуків і досвіду військових на передовій.

Зазначається, що у 2024 році виробництво "Новаторів" зросло більш ніж утричі порівняно з 2023-м, а у 2025-му планується щонайменше півтораразове зростання. При цьому "Українська бронетехніка" також випускає броньовики "Варта-2", баггі VOLS, міномети, артилерійські боєприпаси, FPV-дрони і бере участь у створенні САУ 2С22 "Богдана".

"Новатори" довели свою ефективність на полі бою і вже отримали низку поліпшень — від посилення бронювання до встановлення комплексів радіоелектронної боротьби проти дронів. Однак, як підкреслили аналітики, потреби Сил оборони в бронетехніці, як і раніше, вимірюються тисячами одиниць, і навіть нинішні темпи виробництва не повністю закривають попит.

"Такі масштабування доводять, що за наявності відповідного замовлення вітчизняний ОПК, найімовірніше, зможе наростити свої можливості", — підсумували оглядачі.

Техніка ЗСУ — що відомо про БА "Новатор"

Раніше Фокус зібрав відомості про технічні характеристики та бойове застосування українського бронеавтомобіля "Новатор-2". Порівняно з базовою версією, модернізований варіант отримав більшу місткість, поліпшену підвіску, можливість встановлення РЕБ та інші поліпшення.

Також ми писали про інші бронемашини вітчизняного виробництва, серед яких "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 і "Козак-2М1". Цю техніку створювали на основі бойового досвіду і під конкретні потреби ЗСУ.