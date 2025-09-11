Украина нарастила выпуск бронемашин "Новатор": сколько броневиков получили Силы обороны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания «Украинская бронетехника» поставила Силам обороны более 1000 бронеавтомобилей «Новатор». Это один из наиболее массовых образцов украинской бронированной техники, активно применяемый на фронте.

Линейка отечественных бронемашин "Новаторов" существенно расширилась, сообщают обозреватели Defense Express. Помимо базовой версии, появились:

"Новатор-2" — модернизированная версия с улучшенной защитой;

"Новатор 2С — санитарно-эвакуационный вариант;

"Новатор КШМ" — командно-штабная машина;

"Новатор-ОПМ" — оперативно-пиротехническая модификация;

"Новатор 2 Кречет" — версия с дополнительным усилением брони.

Видеообзор украинских бронемашин семейства "Новатор"

Таким образом, "Новатор" превратился в многофункциональную платформу, которая может использоваться в разных ролях, обеспечивая унификацию и удобство эксплуатации. По словам представителей компании, специальные варианты разрабатывались с учетом отзывов и опыта военных на передовой.

Отмечается, что в 2024 году производство "Новаторов" выросло более чем втрое по сравнению с 2023-м, а в 2025-м планируется как минимум полуторакратный рост. При этом "Украинская бронетехника" также выпускает броневики "Варта-2", багги VOLS, минометы, артиллерийские боеприпасы, FPV-дроны и участвует в создании САУ 2С22 "Богдана".

"Новаторы" доказали свою эффективность на поле боя и уже получили ряд улучшений – от усиления бронирования до установки комплексов радиоэлектронной борьбы против дронов. Однако, как подчеркнули аналитики, потребности Сил обороны в бронетехнике по-прежнему измеряются тысячами единиц, и даже нынешние темпы производства не полностью закрывают спрос.

"Такие масштабирования доказывают, что при наличии соответствующего заказа отечественный ОПК, скорее всего, сможет нарастить свои возможности", — подітожили обозреватели.

Техника ВСУ — что известно о БА "Новатор"

Ранее Фокус собрал сведения о технических характеристиках и боевом применении украинского бронеавтомобиля "Новатор-2". По сравнению с базовой версией, модернизированный вариант получил большую вместимость, улучшенную подвеску, возможность установки РЭБ и другие улучшения.

Также мы писали о других бронемашинах отечественного производства, в числе которых "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 и "Казак-2М1". Данная техника создавалась на основе боевого опыта и под конкретные нужды ВСУ.