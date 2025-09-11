"Стримування посилиться": НАТО обіцяє Росії "військову відповідь" на прильоти дронів у Польщі

Командування Альянсу оцінює результати нальотів безпілотників на Польщу, щоб зміцнити потенціал стримування РФ. Очевидно, Москва не зупиниться на першій атаці.

НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення безпілотників до Польщі, щоб "посилити стримування Росії на східному фланзі Альянсу". Про це повідомили джерела агентства Bloomberg.

Військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Співрозмовники кажуть, що зараз його командування оцінює ситуацію. Будь-яка відповідь буде спрямована на зміцнення потенціалу стримування, додали джерела.

"У перспективі потрібно зробити дуже багато. Зараз країни Альянсу вдосконалюють озброєння для зниження витрат на ведення бойових дій", — окреслив завдання Гринкевич.

Союзники тим часом пропонують допомогу: Німеччина обіцяє розширити патрулювання повітряного простору над Польщею, посилити підтримку України і працювати над 19-м пакетом санкцій проти РФ, повідомив представник уряду.

Відповідь на дії РФ включає продовження терміну перебування чергової ескадрильї ППО Бундесверу в Польщі на три місяці, фактично до кінця року.

Нагадаємо, західні аналітики раніше говорили, що удар БПЛА по Польщі вночі 10 вересня показав абсолютну неготовність Європи до відбиття масованих ударів ЗС РФ. Очевидно, що Москва не зупиниться на першій спробі.

Голландські винищувачі F-35 вилітали, щоб збити п'ять російських дронів, які летіли до польського аеропорту в Жешуві. Відомо, що там розташований великий логістичний центр.