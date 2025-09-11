"Сдерживание усилится": НАТО обещает России "военный ответ" на прилеты дронов в Польше

Командование Альянса оценивает результаты налетов беспилотников на Польшу, чтобы укрепить потенциал сдерживания РФ. Очевидно, Москва не остановится на первой атаке.

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение беспилотников в Польшу, чтобы "усилить сдерживание России на восточном фланге Альянса". Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Собеседники говорят, что сейчас его командование оценивает ситуацию. Любой ответ будет направлен на укрепление потенциала сдерживания, добавили источники.

"В перспективе нужно сделать очень многое. Сейчас страны Альянса усовершенствуют вооружения для снижения затрат на ведение боевых действий", — обозначил задачу Гринкевич.

Союзники тем временем предлагают помощь: Германия обещает расширить патрулирование воздушного пространства над Польшей, усилить поддержку Украины и работать над 19-м пакетом санкций против РФ, сообщил представитель правительства.

Ответ на действия РФ включает продление срока пребывания дежурной эскадрильи ПВО Бундесвера в Польше на три месяца, фактически до конца года.

Напомним, западные аналитики ранее говорили, что удар БПЛА по Польше ночью 10 сентября показал абсолютную неготовность Европы к отражению массированных ударов ВС РФ. Очевидно, что Москва не остановится на первой попытке.

Голландские истребители F-35 вылетали, чтобы сбить пять российских дронов, летевших к польскому аэропорту в Жешуве. Известно, что там находится крупный логистический центр.