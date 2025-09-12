Згоріли документи і гроші: ЗМІ показали будинок на Волині після падіння боєприпаса з літака (фото)

Вдень 11 вересня в селі Копилля Волинської області впав на житловий будинок боєприпас з українського літака. В пожежі згоріли документи та гроші власників, вони змушені жити в родичів.

Related video

Власники зруйнованого будинку в Копиллі лишилися живі та неушкоджені, бо на момент падіння боєприпасу їх не було вдома, розповідає кореспондент "Суспільного". За його словами, в сусідніх хатах вибуховою хвилею вибило вікна.

Власник зруйнованої хати Володимир Шрамко розповів кореспонденту, що після падіння боєприпасу спалахнула пожежа. Згоріли будинок, хлів і пилорама. Також власники лишилися без документів і грошей, що були в будинку на момент вибуху. Зараз Володимира з дружиною прихистили родичі по сусідству.

Власник зруйнованого боєприпасом будинку в Копиллі був не вдома під час вибуху Фото: Суспільне Луцьк

В Державному бюро розслідувань повідомили, що відкрили за фактом падіння боєприпасу кримінальне провадження. Речниця територіального управління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович підтвердила, що боєприпас впав з українського винищувача. Вона розповіла, що досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, яка передбачає покарання у вигляді службового обмеження чи тримання в дисциплінарному батальйоні до 2 років, обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.

Журналісти показали наслідки падіння боєприпасу з літака в Копиллі Фото: Суспільне Луцьк Будинок в Копиллі згорів після падіння боєприпасу з літака Фото: Суспільне Луцьк

У Волинській обласній військовій адміністрації на момент публікації новини не коментували падіння боєприпасу на житловий будинок.

В Копиллі боєприпас впав з літака на будинок: деталі інциденту

Місцеві медіа 11 вересня повідомили, що на Волині з українського літака впав боєприпас на житловий будинок. За словами очевидців, він летів дуже низько та кружляв навколо села Копилля, а після третього кола пролунав вибух.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt 11 вересня писало, що російські дрони вранці 10 вересня залетіли в Литву, а в Польщі хотіли вразити центр НАТО.