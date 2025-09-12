Сгорели документы и деньги: СМИ показали дом на Волыни после падения боеприпаса с самолета (фото)

Днем 11 сентября в селе Копылье Волынской области упал на жилой дом боеприпас с украинского самолета. В пожаре сгорели документы и деньги владельцев, они вынуждены жить у родственников.

Владельцы разрушенного дома в Копылье остались живы и невредимы, потому что на момент падения боеприпаса их не было дома, рассказывает корреспондент "Суспільного". По его словам, в соседних домах взрывной волной выбило окна.

Владелец разрушенного дома Владимир Шрамко рассказал корреспонденту, что после падения боеприпаса вспыхнул пожар. Сгорели дом, хлев и пилорама. Также владельцы остались без документов и денег, которые были в доме на момент взрыва. Сейчас Владимира с женой приютили родственники по соседству.

Владелец разрушенного боеприпасом дома в Копылье был не дома во время взрыва Фото: Суспільне Луцьк

В Государственном бюро расследований сообщили, что открыли по факту падения боеприпаса уголовное производство. Пресс-секретарь территориального управления ГБР во Львове София Лепех-Давидович подтвердила, что боеприпас упал с украинского истребителя. Она рассказала, что досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, которая предусматривает наказание в виде служебного ограничения или содержания в дисциплинарном батальоне до 2 лет, ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Журналисты показали последствия падения боеприпаса с самолета в Копылье Фото: Суспільне Луцьк Дом в Копылье сгорел после падения боеприпаса с самолета Фото: Суспільне Луцьк

В Волынской областной военной администрации на момент публикации новости не комментировали падение боеприпаса на жилой дом.

Местные медиа 11 сентября сообщили, что на Волыни с украинского самолета упал боеприпас на жилой дом. По словам очевидцев, он летел очень низко и кружил вокруг села Копылье, а после третьего круга раздался взрыв.

