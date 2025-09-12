Півтора року безперервних атак РФ: чи можуть ЗСУ почати контрнаступ, — генерал (відео)

Потенціал Сил оборони України поки недостатній для проведення масштабних контрнаступальних операцій, зокрема й на території Донбасу, пояснив український генерал. Головне завдання зараз — зупинити наступ російських військ, що триває з кінця 2023 року.

В ефірі Radio NV колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що з 2023 року українській армії не вдається зупинити просування військ противника. Тому, за його словами, через це ймовірність наступу ЗСУ невелика.

Генерал Ігор Романенко про можливість контрнаступу ЗСУ (дивитися з 19:45)

"Дай боже, щоб союзники надали техніки, боєприпасів, ми розв'язали питання мобілізації і підняли потенціал для того, щоб зупинити просування військ російських, яке вони почали з кінця 2023 року. Ми досі це не можемо зробити. Через це цей потенціал низький", — зазначив Романенко.

Офіцер також прокоментував удари Сил оборони по тилових об'єктах на території Росії. На думку Романенка, таких ударів недостатньо, щоб переломити ситуацію на землі та повернути ініціативу.

"Те, що збільшується наш інструментарій і зростає завдання ударів як углиб РФ, так і на лінії зіткнення, це справді відбувається і це добре. Але потенціал і такого рівня можливостей для нас недостатній, щоб істотно змінити ситуацію і повернути ініціативу і на суші", — сказав генерал.

Наступ РФ — що сталося на фронті

Нагадаємо, згідно з інформацією Інституту вивчення війни (ISW), протягом доби 11 вересня війська РФ наступали на Донеччині біля міст Костянтинівка та Дружківка. Противник мав успіхи щонайменше в трьох локаціях на Краматорському напрямку, проте не зміг просунутися в напрямку Покровська та біля Добропілля.

Військові аналітики 11 вересня зафіксували перегрупування російських військ на Донбасі. Так, російські окупаційні війська перекинули 61-шу і 336-ту бригади морської піхоти в Донецьку область у район Покровська.