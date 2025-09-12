Полтора года непрерывных атак РФ: могут ли ВСУ начать контрнаступление, — генерал (видео)

Потенциал Сил обороны Украины пока недостаточен для проведения масштабных контрнаступательных операций, в том числе и на территории Донбасса, объяснил украинский генерал. Главная задача сейчас — остановить продолжающееся с конца 2023 года наступление российских войск.

В эфире Radio NV бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что с 2023 года украинской армии не удается остановить продвижение войск противника. Поэтому, по его словам, из-за этого вероятность наступления ВСУ небольшая.

Генерал Игорь Романенко о возможности контрнаступления ВСУ (смотреть с 19:45)

"Дай бог, чтобы союзники предоставили техники, боеприпасов, мы решили вопрос мобилизации и подняли потенциал для того, чтобы остановить продвижение войск российских, который они начали с конца 2023 года. Мы до сих пор это не можем сделать. Из-за этого этот потенциал низкий”, — отметил Романенко.

Офицер также прокомментировал удары Сил обороны по тыловым объектам на территории России. По мнению Романенко, таких ударов недостаточно, чтобы переломить ситуацию на земле и вернуть инициативу.

“То, что увеличивается наш инструментарий и растет задача ударов как вглубь РФ, так и на линии соприкосновения, это действительно происходит и это хорошо. Но потенциал и такого уровня возможностей для нас недостаточен, чтобы существенно изменить ситуацию и вернуть инициативу и на суше", – сказал генерал.

Наступление РФ — что случилось на фронте

Напомним, согласно информации Института изучения войны (ISW), в течение суток 11 сентября войска РФ наступали в Донецкой области возле городов Константиновка и Дружковка. Противник имел успехи по меньшей мере в трех локациях на Краматорском направлении, однако не смог продвинуться в направлении Покровска и у Доброполья.

Военные аналитики 11 сентября зафиксировали перегруппировку российских войск на Донбассе. Так российские оккупационные войска перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты в Донецкую область в район Покровска.