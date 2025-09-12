Польща "по горло у війні", а Угорщина — ні: Орбан прокоментував ймовірність вторгнення БПЛА РФ до Будапешту

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проникнення російських безпілотників у польський повітряний простір є неприйнятним. Водночас він наголосив, що Польща "по горло втягнута у війну", тоді як Угорщина намагається тримати дистанцію від конфлікту.

Як повідомляє угорське видання "24.hu." під час ефіру на радіо Kossut Орбан підкреслив, що польський народ є "історичним союзником і справжнім другом Угорщини", тому офіційний Будапешт одним із перших має реагувати на будь-яке порушення територіальної цілісності Польщі.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на територію Польщі неприйнятним і на сто відсотків солідарні з поляками", — заявив прем’єр.

Водночас він назвав цей інцидент "притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня". За його словами, загроза війни є постійною і могла б проявитися будь-де — як у Польщі, так і в Угорщині.

Політик уточнив, що Угорщина не бере безпосередньої участі у війні, на відміну від Польщі, яка, за його словами, "по горло втягнута" у конфлікт.

Він також звернув увагу, що Будапешт підтримує контакти з ключовими міжнародними гравцями — Росією, США та європейськими країнами. Міністр закордонних справ регулярно проводить консультації з колегами, а пріоритетом для угорської влади залишається саме російсько-українська війна. Серед інших питань обговорюються санкції, закупівля енергоносіїв та інвестиції в російську економіку.

Окремо Орбан прокоментував промову президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Він вважає, що Угорщина вже три з половиною роки потерпає від наслідків війни, до якої не має безпосереднього відношення. За його словами, західні політики намагаються "затягнути нас у цей конфлікт за шкірку". Прем’єр нагадав, що країну вже двічі втягували у світові війни, де вона не прагнула брати участь і зазнала катастрофічних втрат.

"Ми втратили все XX століття", — зауважив він, додавши, що подібну загрозу сьогодні створюють політики на кшталт Урсули фон дер Ляєн.

