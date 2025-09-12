Польша "по горло в войне", а Венгрия — нет: Орбан прокомментировал вероятность вторжения БПЛА РФ в Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проникновение российских беспилотников в польское воздушное пространство неприемлемо. В то же время он подчеркнул, что Польша "по горло втянута в войну", тогда как Венгрия пытается держать дистанцию от конфликта.

Как сообщает венгерское издание "24.hu." во время эфира на радио Kossut Орбан подчеркнул, что польский народ является "историческим союзником и настоящим другом Венгрии", поэтому официальный Будапешт одним из первых должен реагировать на любое нарушение территориальной целостности Польши.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на территорию Польши неприемлемым и на сто процентов солидарны с поляками", — заявил премьер.

В то же время он назвал этот инцидент "притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день". По его словам, угроза войны является постоянной и могла бы проявиться где угодно — как в Польше, так и в Венгрии.

Политик уточнил, что Венгрия не принимает непосредственного участия в войне, в отличие от Польши, которая, по его словам, "по горло втянута" в конфликт.

Он также обратил внимание, что Будапешт поддерживает контакты с ключевыми международными игроками — Россией, США и европейскими странами. Министр иностранных дел регулярно проводит консультации с коллегами, а приоритетом для венгерских властей остается именно российско-украинская война. Среди других вопросов обсуждаются санкции, закупка энергоносителей и инвестиции в российскую экономику.

Отдельно Орбан прокомментировал речь президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он считает, что Венгрия уже три с половиной года страдает от последствий войны, к которой не имеет непосредственного отношения. По его словам, западные политики пытаются "затянуть нас в этот конфликт за шкирку". Премьер напомнил, что страну уже дважды втягивали в мировые войны, где она не стремилась участвовать и понесла катастрофические потери.

"Мы потеряли весь XX век", — заметил он, добавив, что подобную угрозу сегодня создают политики вроде Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, в день атаки российских дронов на Польшу Виктор Орбан назвал такие действия неприемлемыми и отметил, что политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и целесообразной. Он отметил, что жизнь в условиях войны связана с рисками и опасностями и призвал положить этому конец.

