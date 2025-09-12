"З моєї гвинтівки ліквідували тестя Гіркіна": снайпер ЗСУ з Луганська розповів про свою роботу

Військовий із псевдо "Комісар" п'ять діб провів "на підвалі" у 2014 році у Луганську за те, що підтримував Україну. Коли йому вдалось вибратись, він приєднався до війська.

Спочатку "Комісар" був стрільцем зенітних комплексів у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, вже через рік став снайпером, як і мріяв з дитинства. І про свій досвід він розповів "Суспільному".

Чоловік розповів, що на початку 2014 року на Луганщині були "різні події, пов’язані зі становленням "російського миру". А він ніколи не приховував, що проти цього, тому його відправили "на підвал".

"Там були і тортури, і все інше. Це для мене поставило червону крапку, що потрібно іншим способом вирішувати ситуацію", — розповів "Комісар".

З підвалу його відпустили і наприкінці 2014 року він долучився до 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, де за рік пішов у роту снайперів. Адже прагнув цього з дитинства, через родича.

"Цей родич проживає нині в Росії. І він був снайпером в деяких військових конфліктах, на той час я думав, що це круто. Він був прикладом. Але це все було до 2014 року", — згадав військовий.

За його словами, щоб стати снайпером, потрібна фізична витривалість та підготовка і математичні здібності на рівні 6 класу. Адже все залежить від динаміки бою.

"В цій динаміці треба швидко вираховувати свої поправки до прицілу. Усі поправки до прицілу — це двозначні числа віднімання та складання", — пояснив снайпер.

Про свої задачі він розповів небагато, але сказав, що вони дуже різноманітні, наприклад, підтримка піхоти для запобігання прориву фронту. Але найкраще для стрілка, це коли він "у вільному полюванні".

"Дивиться місцевість, проводить розвідку, обирає позицію під той чи інший калібр... Бувають і промахи. Якщо ми беремо період часу АТО, то це було дуже критично. Був сталий фронт, цілі дуже гарно окопані... Знайти свою ціль і уразити — це була дуже важка робота. І якщо ти зробиш похибку, то великий шанс, що противник більше там не з'явиться. Зараз руський Іван біжить як скажений, за рахунок дронів. Але за рахунок того, що вони використовують маскування, то їх важче знайти", — зазначив снайпер.

Але саме з його гвинтівки ліквідували тестя керівника російського угруповання "Новоросія" Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна.

"Один з найкласніших моментів. Це був не я, але з моєї гвинтівки. Уработали тестя Гіркіна", — розповів він.

Як відомо, Гіркін був одружений тричі, його третьою дружиною стала уродженка Криму, проросійська активістка Мирослава Регінська, яка до цього була його секретаркою.

