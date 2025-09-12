"Из моей винтовки ликвидировали тестя Гиркина": снайпер ВСУ из Луганска рассказал о своей работе

Военный с псевдонимом "Комиссар" пять суток провел "на подвале" в 2014 году в Луганске за то, что поддерживал Украину. Когда ему удалось выбраться, он присоединился к армии.

Related video

Сначала "Комиссар" был стрелком зенитных комплексов в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, уже через год стал снайпером, как и мечтал с детства. И о своем опыте он рассказал "Суспільному".

Мужчина рассказал, что в начале 2014 года на Луганщине были "различные события, связанные со становлением "русского мира". А он никогда не скрывал, что против этого, поэтому его отправили "на подвал".

"Там были и пытки, и все остальное. Это для меня поставило красную точку, что нужно другим способом решать ситуацию", — рассказал "Комиссар".

Из подвала его отпустили и в конце 2014 года он присоединился к 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, где через год пошел в роту снайперов. Ведь стремился к этому с детства, из-за родственника.

"Этот родственник проживает сейчас в России. И он был снайпером в некоторых военных конфликтах, в то время я думал, что это круто. Он был примером. Но это все было до 2014 года", — вспомнил военный.

По его словам, чтобы стать снайпером, нужна физическая выносливость и подготовка и математические способности на уровне 6 класса. Ведь все зависит от динамики боя.

"В этой динамике надо быстро высчитывать свои поправки к прицелу. Все поправки к прицелу — это двузначные числа вычитания и сложения", — пояснил снайпер.

О своих задачах он рассказал немного, но сказал, что они очень разнообразны, например, поддержка пехоты для предотвращения прорыва фронта. Но лучше всего для стрелка, это когда он "в свободной охоте".

"Смотрит местность, проводит разведку, выбирает позицию под тот или иной калибр... Бывают и промахи. Если мы берем период времени АТО, то это было очень критично. Был устойчивый фронт, цели очень хорошо окопаны... Найти свою цель и поразить — это была очень тяжелая работа. И если ты сделаешь погрешность, то большой шанс, что противник больше там не появится. Сейчас русский Иван бежит как бешеный, за счет дронов. Но за счет того, что они используют маскировку, то их труднее найти", — отметил снайпер.

Но именно из его винтовки ликвидировали тестя руководителя российской группировки "Новороссия" Игоря "Стрелкова" Гиркина.

"Один из самых классных моментов. Это был не я, но из моей винтовки. Уработали тестя Гиркина", — рассказал он.

Как известно, Гиркин был женат трижды, его третьей женой стала уроженка Крыма, пророссийская активистка Мирослава Регинская, которая до этого была его секретаршей.

Напомним, Фокус писал об украинском снайпере, который установил очередной рекорд по дальности стрельбы и уничтожению врага. Боец ликвидировал двух россиян, которые находились в 4000 метрах от него.

А украинский снайпер с позывным "Лектор" поразил российского оккупанта пулей калибра .338LM на расстоянии 2069 метров. Выстрел был сделан в подвижную мишень, которая находилась среди деревьев. Точного результата удалось достичь с первой попытки.