Окупація всієї України: Зеленський розкрив справжню ціль путінської Росії

Президент Росії Володимир Путін ставить собі метою окупувати всю Україну, і РФ зупиниться лише тоді, коли її змусять відмовитися від подальшої агресії.

Related video

Для того, щоб зупинити агресора, потрібні спільні дії США та Європи, наголосив президент України Володимир Зеленський. "Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку", – йдеться у промові голови держави, оприлюдненій на його офіційному Telegram-каналі.

Путін так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально, зауважив Зеленський. Він загалом порівняв російську війну в Україні із машиною, що зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне.

"Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик. Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять їй воювати", – заявив Володимир Зеленський.

І акцентував на тому, що миру можна буде досягти лише завдяки спільним зусиллям України та її союзників.

Тим часом у Кремлі заявили, що війна в Україні швидко не закінчиться. Прессекретар кремлівського очільника Путіна Дмитро Пєсков сказав з цього приводу, що «не треба носити рожеві окуляри», ще й послався на президента США Дональда Трампа, – мовляв, той теж недооцінював ситуацію.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський не виключає "корейський" сценарій в Україні. На думку президента, наша країна теоретично може розвиватися за сценарієм Південної Кореї, яка після війни спромоглася досягти економічного зростання без підписання мирної угоди.