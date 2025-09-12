Оккупация всей Украины: Зеленский раскрыл истинную цель путинской России

Президент России Владимир Путин ставит себе целью оккупировать всю Украину, и РФ остановится только тогда, когда ее заставят отказаться от дальнейшей агрессии.

Для того, чтобы остановить агрессора, нужны совместные действия США и Европы, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику", — говорится в речи главы государства, обнародованной на его официальном Telegram-канале.

Путин так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально, отметил Зеленский. Он в целом сравнил российскую войну в Украине с машиной, которая остановится только тогда, когда у нее закончится топливо.

"Именно поэтому так принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вызов. Россия должна поверить, что Америка, Европа и вообще Запад не позволят ей воевать", — заявил Владимир Зеленский.

И акцентировал на том, что мира можно будет достичь только благодаря совместным усилиям Украины и ее союзников.

Между тем в Кремле заявили, что война в Украине быстро не закончится. Пресс-секретарь кремлевского главы Путина Дмитрий Песков сказал по этому поводу, что "не надо носить розовые очки", еще и сослался на президента США Дональда Трампа, — мол, тот тоже недооценивал ситуацию.

