Проведення масових заходів потрібно узгоджувати з ТЦК: через що можуть відмовити (відео)

Для проведення усіх масових заходів без виключення відтепер потрібен письмовий дозвіл від "військкоматів".

Обов'язок передачі заявок поширюється на всі установи та організаторів, незалежно від форми власності, повідомив представник Закарпатського ТЦК Андрій Акімов.

За його словами, ТЦК повинно отримати інформацію про кількість людей на заході та скільки він триватиме. Окрім того, на заході повинна була визначена особа, відповідальна за безпеку.

"Наприклад, умовно кажучи, проводиться якийсь концерт, невеличкий, звітний, неважливо. На цьому концерті повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття і може провести… попередній інструктаж з учасниками", — пояснив військовий.

Крім того, ТЦК має отримати контактні дані відповідальної за проведення заходу особи.

Зі слів Андрія Акімова, заявки подають у письмовій формі не пізніше, ніж 7 днів до проведення заходу. Це дає, зазначив він, можливість відповідальним структурам перевірити умови організації та виявити можливі ризики.

За цей час організатори в обов'язковому порядку отримають письмову відповідь з обґрунтованими поясненнями. Скажімо, якщо захід передбачає тисячу відвідувачів, але укриття на таку кількість людей немає, то його проведення не відбудеться.

Якщо в листі відсутні усі необхідні дані, такі запити ТЦК повертатиме на доопрацювання, попередив Андрій Акімов, додавши, що "військкомати" також не можуть погодити наперед план заходів на цілий рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зобов'язав масові та урочисті заходи в областях погоджувати з військовим керівництвом, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.

Фокус писав, що 11 жовтня 2024 року у Києві відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після виступу біля виходу з Палацу спорту на відвідувачів чекали працівники ТЦК.

12 жовтня співробітники ТЦК прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкаській обласній філармонії.