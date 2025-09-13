Польські громадяни масово долучаються до військової підготовки на тлі агресії РФ, — Reuters

У прикордонних районах північної Польщі, як відомо, тисячі людей долучаються до добровільної військової підготовки через зростаючий страх можливого вторгнення з боку Росії. Наразі польська армія активно посилює мобілізацію та навчання, щоб підвищити обороноздатність держави.

За даними Reuters, серед охочих підготуватися до надзвичайних ситуацій, зокрема, адміністраторка Агнешка Єдрушак. На полігоні в Браневі вона, власне, разом із професійними солдатами опановує військові навички та копає траншеї, тренуючись на південнокорейських танках К-2. Жінка пояснює, що, по суті, головною причиною її участі є бажання, так би мовити, захистити 13-річного сина та родину від потенційної загрози.

"Я б зробила все, щоб моя дитина була в безпеці. І я б точно хотіла боротися за його захист", — зауважила жінка.

Страх перед агресією Росії, як відомо, глибоко вкорінений у польському суспільстві, зокрема через історичний досвід радянського панування. Побоювання, лише посилилися після того, як цього тижня польські військові збили російські безпілотники у своєму повітряному просторі — що, слід зауважити, є першим відомим випадком застосування зброї НАТО під час війни Росії в Україні.

Окрім цього, полковник та керівник Центрального військового вербувального центру Польщі Гжегож Вавжинкевич повідомив, що у перші сім місяців 2025 року понад 20 000 громадян записалися на добровільні військові збори, а до кінця року очікують підготовку близько 40 000 добровольців. Це, так би мовити, вдвічі перевищує показники 2022 року і, очевидно, свідчить про підвищений інтерес громадян до оборони країни.

Загалом, програма добровільної підготовки дає можливість навчатися поряд із професійними військовими, однак це не обов’язково означає участь у бойових діях. Добровольці можуть служити у Силах територіальної оборони, резерві чи залишатися у пасивному складі, а також залучатися до надзвичайних ситуацій або кризових подій на місцевому рівні.

Також видання зазначає, що з початку війни в Україні Польща суттєво збільшила витрати на оборону — з 2,2% ВВП у 2022 році до 4,7% цього року. Для посилення обороноздатності країни розпочато будівництво "Східного щита" — 400-мильної лінії протитанкових загороджень уздовж кордону з Білоруссю та Калінінградською областю, а також переміщено військові частини ближче до східного кордону, що, без сумніву, підвищує рівень готовності.

У Польщі тисячі людей долучаються до добровільної військової підготовки Фото: Reuters

За словами заступника міністра оборони Павела Залевського, польські збройні сили готові реагувати на загрози сьогодні і забезпечувати безпеку у майбутньому. Експерти зазначають, що готовність східних європейців до служби в армії вища, ніж у західних країнах, що дає Польщі перевагу.

Зокрема, Польща має третю за величиною армію у НАТО після США і Туреччини — близько 216 000 військових. Це менше, ніж російська армія, яку планують збільшити до 1,5 мільйона людей. Проте Польща активно нарощує свої сили і планує збільшити їх майже на третину в наступні роки.

У порівнянні з іншими європейськими країнами, такими як Німеччина чи Велика Британія, Польща демонструє високий рівень набору та мобілізації. Як каже полковник Павел Вронка: "Резервісти завжди відіграють ключову роль у тривалих конфліктах".

Reuters пише, що європейські країни також збільшують витрати на оборону, але здатність НАТО реагувати на Росію значною мірою залежить від США, особливо у високотехнологічних сферах — дрони, ракети, ППО.

Окрім цього, за словами Залевського, з 2026 року Польща планує навчити 100 000 добровольців до 2027 року.

"Ми готуємося до загроз, які є сьогодні, і до тих, що можуть з’явитися завтра", — підкреслив він.

Нагадаємо, що у мережі опублікували відео, де зафіксовано розміщення пускових установок оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" у Калінінградській області. Автори припускають, що техніка рухалася неподалік від кордону з Польщею.

Окрім цього, у ніч на 10 вересня російські дрони перетнули повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Польські служби повідомляють про 12 випадків падіння цих безпілотників після нічного нальоту. Один дрон впав біля підрозділу Сил територіальної оборони поблизу Варшави, але не завдав жодних пошкоджень.