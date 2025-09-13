Польские граждане массово приобщаются к военной подготовке на фоне агрессии РФ, — Reuters

В приграничных районах северной Польши, как известно, тысячи людей приобщаются к добровольной военной подготовке из-за растущего страха возможного вторжения со стороны России. Сейчас польская армия активно усиливает мобилизацию и обучение, чтобы повысить обороноспособность государства.

Related video

По данным Reuters, среди желающих подготовиться к чрезвычайным ситуациям, в частности, администратор Агнешка Едрушак. На полигоне в Браневе она, собственно, вместе с профессиональными солдатами овладевает военными навыками и копает траншеи, тренируясь на южнокорейских танках К-2. Женщина объясняет, что, по сути, главной причиной ее участия является желание, так сказать, защитить 13-летнего сына и семью от потенциальной угрозы.

"Я бы сделала все, чтобы мой ребенок был в безопасности. И я бы точно хотела бороться за его защиту", — отметила женщина.

Страх перед агрессией России, как известно, глубоко укоренен в польском обществе, в частности из-за исторического опыта советского господства. Опасения только усилились после того, как на этой неделе польские военные сбили российские беспилотники в своем воздушном пространстве — что, следует заметить, является первым известным случаем применения оружия НАТО во время войны России в Украине.

Кроме этого, полковник и руководитель Центрального военного вербовочного центра Польши Гжегож Вавжинкевич сообщил, что в первые семь месяцев 2025 года более 20 000 граждан записались на добровольные военные сборы, а до конца года ожидают подготовку около 40 000 добровольцев. Это, так сказать, вдвое превышает показатели 2022 года и, очевидно, свидетельствует о повышенном интересе граждан к обороне страны.

В общем, программа добровольной подготовки дает возможность учиться рядом с профессиональными военными, однако это не обязательно означает участие в боевых действиях. Добровольцы могут служить в Силах территориальной обороны, резерве или оставаться в пассивном составе, а также привлекаться к чрезвычайным ситуациям или кризисным событиям на местном уровне.

Также издание отмечает, что с начала войны в Украине Польша существенно увеличила расходы на оборону — с 2,2% ВВП в 2022 году до 4,7% в этом году. Для усиления обороноспособности страны начато строительство "Восточного щита" — 400-мильной линии противотанковых заграждений вдоль границы с Беларусью и Калининградской областью, а также перемещены воинские части ближе к восточной границе, что, несомненно, повышает уровень готовности.

В Польше тысячи людей приобщаются к добровольной военной подготовке Фото: Reuters

По словам заместителя министра обороны Павела Залевского, польские вооруженные силы готовы реагировать на угрозы сегодня и обеспечивать безопасность в будущем. Эксперты отмечают, что готовность восточных европейцев к службе в армии выше, чем в западных странах, что дает Польше преимущество.

В частности, Польша имеет третью по величине армию в НАТО после США и Турции — около 216 000 военных. Это меньше, чем российская армия, которую планируют увеличить до 1,5 миллиона человек. Однако Польша активно наращивает свои силы и планирует увеличить их почти на треть в последующие годы.

По сравнению с другими европейскими странами, такими как Германия или Великобритания, Польша демонстрирует высокий уровень набора и мобилизации. Как говорит полковник Павел Вронка: "Резервисты всегда играют ключевую роль в длительных конфликтах".

Reuters пишет, что европейские страны также увеличивают расходы на оборону, но способность НАТО реагировать на Россию в значительной степени зависит от США, особенно в высокотехнологичных сферах — дроны, ракеты, ПВО.

Кроме этого, по словам Залевского, с 2026 года Польша планирует обучить 100 000 добровольцев до 2027 года.

"Мы готовимся к угрозам, которые есть сегодня, и к тем, что могут появиться завтра", — подчеркнул он.

Напомним, что в сети опубликовали видео, где зафиксировано размещение пусковых установок оперативно-тактических комплексов "Искандер" в Калининградской области. Авторы предполагают, что техника двигалась неподалеку от границы с Польшей.

Кроме этого, в ночь на 10 сентября российские дроны пересекли воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Польские службы сообщают о 12 случаях падения этих беспилотников после ночного налета. Один дрон упал возле подразделения Сил территориальной обороны вблизи Варшавы, но не нанес никаких повреждений.