"Надзвичайно дорого": у Генштабі озвучили, скільки коштує Україні один день війни з РФ

Лише доба повномасштабної війни з Росією обходиться нашій країні у 172 млн доларів, тобто приблизно 7,1 млрд гривень.

Виключно своїми силами таке фінансове навантаження країна не витримає, заявив під час конференції YES 2025 очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, пишуть Новини.LIVE.

Власне, зазначив він, саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.

Гнатов наголосив, що українська армія отримувала перевагу на полі бою там, де впроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів за допомогою.

"Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси… Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого", — наголосив глава Генштабу.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час конференції YES 2025 констатував, що Україна значно випередила Сполучені Штати Америки у технологіях дронів і стала світовим лідером у цій галузі.

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в Україні на західні кошти нібито розпочали екстрено мобілізувати усе російськомовне населення, оскільки в ЗСУ не вистачає бійців. На це, зазначила представниця зовнішньодипломатичного відомства країни-агресора, Захід начебто вже виділив 12 мільйонів доларів.