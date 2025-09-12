Захарова звинуватила Зеленського у "вбивстві українців на західні гроші" (відео)

Росія запустила нову маніпуляцію щодо мобілізації в Україні. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "екстрено мобілізувати" мають "російськомовне населення", причому все це – на західні кошти.

Захарова стверджує, що екстрена мобілізація знадобилася, тому що "Україні не вистачає бійців". На це західні країни нібито вже виділили 12 мільйонів доларів, наводить слова Захарової пропагандистський ресурс ТАСС.

Також у російському МЗС заявляють, що мобілізувати мають 120 тисяч людей, – "переважно російськомовних з центральних та південний областей".. Для цього, за словами тієї самої Захарової, створені "спеціальні штаби", які "оновлюють дані про жителів України".

Потім речниця МЗС РФ відірвалася від папірця і, начебто рішуче дивлячись в камеру, закликала українців "замислитися".

Офіс президента та МЗС України на момент публікації матеріалу не коментували заяву Захарової.

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії планують створити "війська з геймерів". Там любителів "шутерів" переконують, що їхні ігрові навички дорівнюють повноцінному бойовому досвіду. Таким чином у РФ відбувається і прихована мобілізація, і економія на військовій підготовці.

Також стало відомо, що російські ЗМІ вигадали втрати ЗСУ у 1,7 млн осіб. У Центрі протидії дезінформації спростували ці повідомлення і зазначили, що реальні цифри є значно меншими.

Ще повідомлялося, що росЗМІ назвали постановкою вбивство українців у Яровій. Нагадаємо, внаслідок російського удару по селищу Ярова Донецької області 9 вересня загинули понад 20 людей.