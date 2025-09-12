Захарова обвинила Зеленского в "убийстве украинцев на западные деньги" (видео)

Россия запустила новую манипуляцию по мобилизации в Украине. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "экстренно мобилизовать" должны "русскоязычное население", причем все это — на западные средства.

Захарова утверждает, что экстренная мобилизация понадобилась, потому что "Украине не хватает бойцов". На это западные страны будто бы уже выделили 12 миллионов долларов, приводит слова Захаровой пропагандистский ресурс ТАСС.

Также в российском МИД заявляют, что мобилизовать должны 120 тысяч человек, — "преимущественно русскоязычных из центральных и южный областей". Для этого, по словам той же Захаровой, созданы "специальные штабы", которые "обновляют данные о жителях Украины".

Затем спикер МИД РФ оторвалась от бумажки и, якобы решительно глядя в камеру, призвала украинцев "задуматься".

Офис президента и МИД Украины на момент публикации материала не комментировали заявление Захаровой.

