"Чрезвычайно дорого": в Генштабе озвучили, сколько стоит Украине один день войны с РФ

Только сутки полномасштабной войны с Россией обходятся нашей стране в 172 млн долларов, то есть примерно 7,1 млрд гривен.

Исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит, заявил во время конференции YES 2025 глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишут Новости.LIVE.

Собственно, отметил он, именно поэтому важно привлечь средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий.

Гнатов отметил, что украинская армия получала преимущество на поле боя там, где внедряла инновационные решения, но для их реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам за помощью.

"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций — это огромные финансовые ресурсы... Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ — это очень дорого", — подчеркнул глава Генштаба.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время конференции YES 2025 констатировал, что Украина значительно опередила Соединенные Штаты Америки в технологиях дронов и стала мировым лидером в этой области.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Украине на западные средства якобы начали экстренно мобилизовать все русскоязычное население, поскольку в ВСУ не хватает бойцов. На это, отметила представитель внешнедипломатического ведомства страны-агрессора, Запад якобы уже выделил 12 миллионов долларов.