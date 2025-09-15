"Відповідальність Зеленського": ЗС РФ наступають всередині Дніпропетровської області, — Безугла

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка не входить до жодної з фракцій, заявила про погіршення ситуації в районі Добропілля і закріплення ворога в нових селах Дніпровської області. Вона розкритикувала президента й закликала українців готуватись до блекаутів.

"Зверну увагу, що біля Добропілля ситуація продовжує погіршуватися, і ніякий російський "клин" не прибрали, а в Дніпропетровській області ворог продовжує закріплюватися в нових селах. Так, росіяни наступають всередині Дніпропетровської області", — заявила Безугла у своєму Telegram-каналі 15 вересня.

Добропілля на мапі бойових дій Фото: Мар'яна Безугла / Telegram Наступ ЗС РФ на Дніпропетровську область на карті Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Вона висловила жаль через те, що президент Володимир Зеленський читає звіти Генерального штабу ЗСУ, а також тримає на посадах головнокомандувача Олександра Сирського та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Це все повністю відповідальність Зеленського. За такий час неможливо ігнорувати реальність, або ж це такий задум. Мене не чують. Поведінка президента й відсутність у нього запиту на критичні зміни в роботі та лідерстві Сил оборони також, ймовірно, зумовлена очевидною відсутністю масового запиту в українському суспільстві на зміни у війську", — зазначила політикиня.

Вона наголосила, що воює меншість, а більшість потрібно "спрямовувати". На думку Безуглої, в Україні необхідна низка змін, зокрема встановлення термінів служби, скорочення штабів, реальний розвиток сержантського корпусу тощо. Вона розкритикувала розподіл функцій оборони між ЗСУ, СБУ, Нацгвардією, розвідками та іншими органами.

Нардепка попередила, що Україна заходить "в чергове коло періоду без ключових рішень", для виходу з якого потрібні внутрішні зміни, і поступово перетворюється на "країну-хоспіс".

"Це прекрасно розуміють у Росії і максимально сприяють такому розвитку подій. Щодо рішучості США і Європи, світу — все бачите", — зауважила вона.

Безугла наголосила, що поки українці — "в інерції", а для переходу в новий цикл потрібні:

повна мілітаризація держави;

переосмислення, дисципліна і повага до правди в Силах оборони;

нові військові керівники, які переважно мають бути добровольцями, успішними у корпоративному управлінні, бізнесі;

залучення всього населення до війни;

переведення економіки у режим війни.

"Аби хоча б протриматися зараз, треба далі розвивати технології в підрозділах, координуватися горизонтально і цінувати правду між собою. І всім готуватись до блекауту", — заявила політикиня.

Вона додала, що Сили оборони є "ключем до перемоги", але одна людина ситуацію не "переламає", закликавши українців "не прогинатися під "сторожів" інерції".

Публікація Мар'яни Безуглої від 15 вересня Фото: Скриншот Друга частина поста нардепки Фото: Скриншот

Нагадаємо, військова й керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова заявила, що на фронті усе "валиться як доміно". Вона попередила про загрозу для двох міст у Дніпропетровській області.

Аналітики DeepState 15 вересня повідомили, що ЗС РФ просунулись поблизу Новоселівки у Дніпропетровській області, а також майже оточили село Тернове. Водночас вороже Міноборони заявило про окупацію населеного пункту Новомиколаївка.