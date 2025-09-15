"Ответственность Зеленского": ВС РФ наступают внутри Днепропетровской области, — Безуглая

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая не входит ни в одну из фракций, заявила об ухудшении ситуации в районе Доброполья и закреплении врага в новых селах Днепровской области. Она раскритиковала президента и призвала украинцев готовиться к блэкаутам.

"Обращу внимание, что возле Доброполья ситуация продолжает ухудшаться, и никакой российский "клин" не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах. Да, россияне наступают внутри Днепропетровской области", — заявила Безуглая в своем Telegram-канале 15 сентября.

Доброполье на карте боевых действий
Наступление ВС РФ на Днепропетровскую область на карте

Она выразила сожаление из-за того, что президент Владимир Зеленский читает отчеты Генерального штаба ВСУ, а также держит на должностях главнокомандующего Александра Сырского и секретаря СНБО Рустема Умерова.

"Это все полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность, или же это такой замысел. Меня не слышат. Поведение президента и отсутствие у него запроса на критические изменения в работе и лидерстве Сил обороны также, вероятно, обусловлено очевидным отсутствием массового запроса в украинском обществе на изменения в армии", — отметила политик.

Она подчеркнула, что воюет меньшинство, а большинство нужно "направлять". По мнению Безуглой, в Украине необходим ряд изменений, в частности установление сроков службы, сокращение штабов, реальное развитие сержантского корпуса и тому подобное. Она раскритиковала распределение функций обороны между ВСУ, СБУ, Нацгвардией, разведками и другими органами.

Нардеп предупредила, что Украина заходит "в очередной круг периода без ключевых решений", для выхода из которого нужны внутренние изменения, и постепенно превращается в "страну-хоспис".

"Это прекрасно понимают в России и максимально способствуют такому развитию событий. Относительно решимости США и Европы, мира — все видите", — отметила она.

Безуглая подчеркнула, что пока украинцы — "в инерции", а для перехода в новый цикл нужны:

полная милитаризация государства;

переосмысление, дисциплина и уважение к правде в Силах обороны;

новые военные руководители, которые преимущественно должны быть добровольцами, успешными в корпоративном управлении, бизнесе;

привлечение всего населения к войне;

перевод экономики в режим войны.

"Чтобы хотя бы продержаться сейчас, надо дальше развивать технологии в подразделениях, координироваться горизонтально и ценить правду между собой. И всем готовиться к блэкауту", — заявила политик.

Она добавила, что Силы обороны являются "ключом к победе", но один человек ситуацию не "переломит", призвав украинцев "не прогибаться под "сторожей" инерции".

Публикация Марьяны Безуглой от 15 сентября
Вторая часть поста нардепа

Аналитики DeepState 15 сентября сообщили, что ВС РФ продвинулись вблизи Новоселовки в Днепропетровской области, а также почти окружили село Терновое. В то же время вражеское Минобороны заявило об оккупации населенного пункта Новониколаевка.