"Спроби були зірвані": ЗСУ знищили солдатів РФ, які прикидались цивільними у Ямполі

Військовослужбовці Збройних сил України знешкодили російських солдатів, які, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, прикидались мирними жителями та вели диверсійну роботу у селищі Ямпіль Донецької області.

Сам населений пункт та прилеглі до нього території перебувають під повним контролем українських військ, повідомили в 11-му армійському корпусі ЗСУ.

"Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений", — йдеться у повідомленні.

В 11-му армійському корпусі пояснили, що солдати ЗС РФ у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагались інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Деякі росіяни переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

Селище Ямпіль на мапі від Сил оборони Фото: Генштаб ЗСУ

"На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані", — зазначили українські захисники.

Вони також підкреслили, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови.

"Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються", — наголосили в 11-му армійському корпусі.

