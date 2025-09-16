"Попытки были сорваны": ВСУ уничтожили солдат РФ, которые притворялись гражданскими в Ямполе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обезвредили российских солдат, которые, нарушая нормы международного гуманитарного права, притворялись мирными жителями и вели диверсионную работу в поселке Ямполь Донецкой области.

Сам населенный пункт и прилегающие к нему территории находятся под полным контролем украинских войск, сообщили в 11-м армейском корпусе ВСУ.

"Подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен", — говорится в сообщении.

В 11-м армейском корпусе объяснили, что солдаты ВС РФ в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытались инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил Обороны. Некоторые россияне скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

Поселок Ямполь на карте от Сил обороны Фото: Генштаб ВСУ

"В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил Обороны. Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны", — отметили украинские защитники.

Они также подчеркнули, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки.

"Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются", — отметили в 11-м армейском корпусе.

Напомним, 15 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ под видом мирных жителей пытаются закрепиться в Донецкой области.

Фокус также писал о том, что в попытках спрятаться от FPV-дронов ВСУ, россияне идут на штурм в раскрытых палатках или прыгают в черные пакеты.