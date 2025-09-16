"Останній ривок": як готуються ЗС РФ до вирішального бою за Покровськ, — Forbes

Російські війська останніми тижнями активізували дії на підступах до Покровська, що вказує на підготовку до можливої масштабної операції із захоплення міста. Попри невдачі оточити місто, Збройні сили РФ продовжують концентрувати зусилля саме на цьому напрямку.

У середині серпня, пише Forbes, підрозділи РФ за підтримки диверсійних груп змогли проникнути на українські позиції на схід і північний схід від Добропілля, просунувшись на 10 км углиб оборони. Однак закріпитися на цьому плацдармі їм не вдалося.

Україна відповіла перекиданням 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" і 93-ї бригади "Холодний Яр". Завдяки підтримці артилерії, розвідки та безпілотників ЗСУ ліквідували російські вклинення, повернувши під контроль над селами Грузьке та Веселе.

Примітно, що українські захисники активно використовували наземні роботизовані комплекси з кулеметами для вогневої підтримки штурмових дій — тактика, яку раніше рідко застосовували на цій ділянці фронту.

Російська тактика: тиск "хвилями"

Попри невдачі, противник застосовує так звані хвилі штурмових груп на мотоциклах, які "намацують" вразливості в українській обороні, а підрозділи, які прорвалися, одразу окопуються, чекаючи підкріплення. Ця тактика перетворює наступ на своєрідну "м'ясорубку". За даними українських операторів БПЛА, лише 20 зі 100 російських штурмовиків досягають мети, решту знищують вогнем артилерії і FPV-дронів на підступах.

"Ми тримаємо оборону, але піхоти у нас набагато менше, а безпілотників занадто мало. На складі майже закінчилися дрони, тому їх видають за картками. Кожен екіпаж обмежений 25-ма безпілотниками на день", — розповів оператор дронів із 23-ї окремої механізованої бригади Юрій Димкович.

Важливо

За словами українських бійців, саме безпілотники продовжують визначати хід бойових дій. Причому в такій ситуації битва за Покровськ являє собою битву за логістику, оскільки кожна з протиборчих сторін намагається завдати максимальної шкоди логістичним шляхам противника. У росіян, наприклад, існує з'єднання "Рубікон", яке, на думку аналітиків, становить велику небезпеку на передовій.

Таким чином Покровськ перебуває під щоденним тиском, про що говорять українські бійці та військові аналітики.

"Взяття такого міста, як Покровськ, — це не просто просування військ. Міські бої жорстокі і вимагають великих витрат. Вони вимагають живої сили, техніки та готовності прийняти величезні втрати. Ось чому я не вірю, що Покровськ впаде цього року. Якщо це станеться, то не швидко, і від міста практично нічого не залишиться", — зазначив колишній британський солдат Шон Піннер.

Бої під Покровськом — деталі

Раніше українські бійці розповіли журналістам The Telegraph про оборону Покровська. У матеріалі зазначалося, що протягом останніх тижнів у цей сектор ЗС РФ перекидають тисячі своїх солдатів і десятки одиниць бронетехніки, що може бути підготовкою до вирішального наступу в Донецькій області.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Покровськ останні кілька місяців є найгарячішою ділянкою Східного фронту. У звіті станом на ранок 16 вересня українське командування нарахувало 54 штурми противника.