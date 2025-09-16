"Последний рывок": как готовятся ВС РФ к решающему сражению за Покровск, — Forbes

Российские войска в последние недели активизировали действия на подступах к Покровску, что указывает на подготовку к возможной масштабной операции по захвату города. Несмотря на неудачи окружить город, Вооруженные силы РФ продолжают концентрировать усилия именно на этом направлении.

Related video

В середине августа, пишет Forbes, подразделения РФ при поддержке диверсионных групп смогли проникнуть на украинские позиции к востоку и северо-востоку от Доброполья, продвинувшись на 10 км вглубь обороны. Однако закрепиться на этом плацдарме им не удалось.

Украина ответила переброской 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" и 93-й бригады "Холодный Яр". Благодаря поддержке артиллерии, разведки и беспилотников ВСУ ликвидировали российские вклинения, вернув под контроль над селами Грузское и Веселое.

Примечательно, что украинские защитники активно использовали наземные роботизированные комплексы с пулеметами для огневой поддержки штурмовых действий — тактика, которую ранее редко применяли на этом участке фронта.

Российская тактика: давление "волнами"

Несмотря на неудачи, противник применяет так называемые волны штурмовых групп на мотоциклах, которые "нащупывают" уязвимости в украинской оборонк, а прорвавшиеся подразделения сразу окапываются, ожидая подкрепления. Данная тактика превращает наступление в своеобразную "мясорубку". По данным украинских операторов БПЛА, лишь 20 из 100 российских штурмовиков достигают цели, остальные уничтожаются огнем артиллерии и FPV-дронов на подступах.

"Мы держим оборону, но пехоты у нас гораздо меньше, а беспилотников слишком мало. На складе почти закончились дроны, поэтому их выдают по карточкам. Каждый экипаж ограничен 25-ю беспилотниками в день", — рассказал оператор беспилотников из 23-й отдельной механизированной бригады Юрий Дымкович.

Важно

Покровск в серой зоне: ВС РФ прошли 2-4 км до Днепропетровщины, — аналитики (карты)

По словам украинских бойцов, именно беспилотники продолжают определять ход боевых действий. Причем в такой ситуации битва за Покровск представляет собой битву за логистику, поскольку каждая из противоборствующих сторон старается нанести максимальный урон по логистическим путям противника. У россиян, к примеру, существует соединение "Рубикон", которое, по мнению аналитиков, представляет большую опасность на передовой.

Таким образом Покровск находится под ежедневным давлением, о чем говорят украинские бойцы и военные аналитики.

"Взятие такого города, как Покровск, — это не просто продвижение войск. Городские бои жестоки и требуют больших затрат. Они требуют живой силы, техники и готовности принять огромные потери. Вот почему я не верю, что Покровск падет в этом году. Если это произойдет, то не быстро, и от города практически ничего не останется", — отметил бывший британский солдат Шон Пиннер.

Бои под Покровском — детали

Ранее украинские бойцы рассказали журналистам The Telegraph об обороне Покровска. В материале отмечалось, что в течение последних недель в этот сектор ВС РФ перебрасывают тысячи своих солдат и десятки единиц бронетехники, что может быть подготовкой к решающему наступлению в Донецкой области.

По информации Генштаб ВСУ, Покровск последние несколько месяцев является самым горячим участком Восточного фронта. В отчете по состоянию на утро 16 сентября украинское командование насчитало 54 штурма противника.