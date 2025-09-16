Добу висить у повітрі: у РФ розробили новий безпілотник "Зефір-М" (фото)

Російські розробники за підтримки так званого "Кулібін-клубу" створили новий безпілотник "Зефір-М", який здатний перебувати в повітрі до 24 годин. При цьому вантажопідйомність платформи нібито може досягати 30 кг.

У російських пропагандистських ЗМІ 16 вересня з'явилася інформація про нову розробку — безпілотну систему "Зефір-М".

Це рішення являє собою платформу для тривалого зависання з корисним навантаженням від 4 до 10 кг, в окремих випадках — нібито до 30 кг.

"Платформа використовує інтелектуальну систему управління натягом, що забезпечує можливість роботи в досить складних умовах, і сам дрон, який також може бути різним. Ми використовуємо платформу вантажопідйомністю від 4 до 10 кг, але може бути використана і система від 10 до 30 кг", — стверджують розробники.

Зазначається, що безпілотний апарат може використовуватися як:

ретранслятора зв'язку — для збільшення дальності застосування ударних і розвідувальних дронів;

засоби радіоелектронної боротьби — для захисту військ і техніки від безпілотників противника;

засоби підтримки спецоперацій — наприклад, для рятувальних місій та охорони критичної інфраструктури.

Виробники дрона наголошують, що після 24 годин польоту потрібна технологічна перерва, проте технічно можлива і триваліша робота за умови обслуговування двигунів.

Інтеграція з роботизованими системами

Комплекс "Зефір-М" включає наземну станцію, яка забезпечує живлення дрона по кабелю (радіоканал або оптоволокно) і його управління.

Примітно, що розробники також показали гусеничний робототехнічний комплекс "Атлас-М". Він здатний перевозити до 200 кг вантажу на борту або до 500 кг на буксирі, виконувати автономні логістичні завдання і водночас служити мобільною станцією для "Зефіра-М". У такому разі система може забезпечити ретрансляцію зв'язку на відстань до 50 км.

Техніка ЗС РФ — роботизований комплекс "Атлас-М" ЗС РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, що якщо "Зефір-М" масово застосовуватимуть на фронті, це дасть російським військам можливість створювати стійкі канали зв'язку на тактичному й оперативному рівнях, а також збільшувати радіус застосування ударних FPV-дронів.

Нагадаємо, українські фахівці досліджували реактивні дрони "Герань-3" серії "У", які вже використовуються Збройними силами РФ. Особливість ударного БПЛА полягає в інтеграції китайського реактивного двигуна Telefly JT80, який дає змогу дрону розганятися до 300-370 км/год. При цьому дальність ураження "Герань-3" сягає до 1000 км.

До уваги українських експертів потрапила ще одна розробка росіян. Фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що у РФ завершили випробування нових типів безпілотників типу "Молния" з оптоволоконною котушкою.