Сутки висит в воздухе: в РФ разработали новый беспилотник "Зефир-М" (фото)

Российские разработчики при поддержке так называемого “Кулибин-клуба” создали новый беспилотник “Зефир-М”, который способен находиться в воздухе до 24 часов. При этом грузоподъемность платформы якобы может достигать 30 кг.

Related video

В российских пропагандистских СМИ 16 сентября появилась информация о новой разработке — беспилотной системе "Зефир-М".

Данное решение представляет собой платформу для длительного зависания с полезной нагрузкой от 4 до 10 кг, в отдельных случаях — якобы до 30 кг.

"Платформа использует интеллектуальную систему управления натяжением, что обеспечивает возможность работы в достаточно сложных условиях и сам дрон, который также может быть разным. Мы используем платформу грузоподъемностью от 4 до 10 кг, но может быть использована и система от 10 до 30 кг", — утверждают разработчики.

Отмечается, что беспилотный аппарат может использоваться в качестве:

ретранслятора связи — для увеличения дальности применения ударных и разведывательных дронов;

средства радиоэлектронной борьбы — для защиты войск и техники от беспилотников противника;

средства поддержки спецопераций — например, для спасательных миссий и охраны критической инфраструктуры.

Создатели дрона подчеркивают, что после 24 часов полета требуется технологический перерыв, однако технически возможна и более длительная работа при условии обслуживания двигателей.

Интеграция с роботизированными системами

Комплекс "Зефир-М" включает наземную станцию, которая обеспечивает питание дрона по кабелю (радиоканал или оптоволокно) и его управление.

Примечательно, что разработчики также показали гусеничный робототехнический комплекс "Атлас-М". Он способен перевозить до 200 кг груза на борту или до 500 кг на буксире, выполнять автономные логистические задачи и при этом служить мобильной станцией для "Зефира-М". В таком случае система может обеспечить ретрансляцию связи на расстояние до 50 км.

Техника ВС РФ - роботизированный комплекс "Атлас-М" ЗС РФ Фото: Скриншот

Отметим, что если "Зефир-М" будет массово применяться на фронте, это даст российским войскам возможность создавать устойчивые каналы связи на тактическом и оперативном уровнях, а также увеличивать радиус применения ударных FPV-дронов.

Напомним, украинские специалисты исследовали реактивные дроны "Герань-3" серии "У", которые уже используются Вооруженными силами РФ. Особенность ударного БПЛА заключается в интеграции китайского реактивного двигателя Telefly JT80, который позволяет дрону разгоняться до 300-370 км/ч. При этом дальность поражения "Герань-3" достигает до 1000 км.

Во внимание украинских экспертов попала еще одна разработка россиян. Специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в РФ завершили испытания новых типов беспилотников типа "Молния" с оптоволоконной катушкой.