"Руйнуємо і ворожу логістику": Сирський розкрив, скільки росіян вдалось вбити у 2025 (відео)

За вісім з половиною місяців 2025 року Сили оборони України знищили понад 305 тисяч солдатів ЗС РФ.

Українські захисники також уразили майже 30 тисяч одиниць ворожої автомобільної техніки, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Сили оборони України нищать ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630)", — написав Сирський.

Він також оприлюднив відео, на якому видно знищення особового складу ворога та ураження військової техніки армії РФ.

"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки. Дякую воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, 8 вересня Сирський заявив, що ЗСУ в серпні зірвали плани РФ щодо оточення і повернули 58 кв. км територій.

Фокус також писав про те, що Сирський звільнив командувачів двох корпусів ЗСУ через втрати позицій.