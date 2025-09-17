"Разрушаем и вражескую логистику": Сырский раскрыл, сколько россиян удалось убить в 2025 году (видео)

За восемь с половиной месяцев 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 305 тысяч солдат ВС РФ.

Украинские защитники также поразили почти 30 тысяч единиц вражеской автомобильной техники, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630)", — написал Сырский.

Он также обнародовал видео, на котором видно уничтожение личного состава врага и поражение военной техники армии РФ.

"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники. Спасибо воинам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", — подчеркнул Сырский.

