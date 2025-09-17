"Шахеди" б'ють по підстанціях: ЗС РФ хочуть створити колапс на залізницях України, — Кулеба

Російська армія прицільно б'є по залізничній інфраструктурі України: вночі 17 вересня окупанти хотіли вивести з ладу підстанції, що живлять залізничну мережу.

Удари дронами "Шахед" по об'єктах "Укрзалізниці" велися для ускладнення перевезення пасажирів і вантажів, зриву стабільної роботи транспорту і створення додаткового тиску на людей та економіку. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

У момент атаки на маршрутах перебувало понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери "Укрзалізниці" зупиняли їх на безпечній відстані, а працівників відводили в укриття.

"Найголовніше — серед пасажирів і залізничників немає постраждалих. Станом на 8:00 ранку 26 поїздів прямували із затримкою понад годину", — розповів він.

"Укрзалізниця" задіяла понад 20 резервних тепловозів, щоб не зупиняти рух. На знеструмлених ділянках, де немає живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають у резервному форматі для скорочення затримки.

Директор пасажирської компанії "Укрзалізниця" Олексадр Шевченко уточнив, що якщо поїзд на певний час зупинили, значить, залізничники тримають безпечну відстань від зони ураження і координуються зі службами на місцях.

Тимчасово не зможуть курсувати такі приміські поїзди:

№6505 Знам'янка — Імені Т.Г. Шевченка;

№6643 Імені Т.Г. Шевченка — Миронівка;

№6644 Миронівка — Цвіткове;

№6506 Імені Т.Г. Шевченка — Знам'янка;

№6553/6554 Черкаси — Знам'янка;

№6334 Помічна — Знам'янка;

№6509 Знам'янка — Імені Т.Г. Шевченка;

№6502 Імені Т.Г. Шевченка — Знам'янка;

№6507 Знам'янка — Цвіткове;

№6504 Цвіткове — Черкаси;

№6551/6552 Черкаси — Знам'янка.

Обмежується маршрут поїзда №6642, він курсуватиме за маршрутом "Миронівка — Цвіткове" замість "Миронівка — Імені Т.Г. Шевченка". Для міжнародних рейсів до Польщі організовують пересадки в містах Хелм і Перемишль.

"Навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та українську залізницю", — підсумував Олексій Кулеба.

Зазначимо, що масований удар "Шахедами" призвів до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках. Пошкоджено залізничні об'єкти в Черкаській області.

Нагадаємо, у Київській області вибухнули боєприпаси біля поїзда "Харків-Перемишль", у якому були пасажири. Рятувальники евакуювали 240 осіб.

З 12 вересня з Ужгорода запустили прямі пасажирські поїзди до Братислави, Відня та Будапешта завдяки новій ділянці залізниці та колії євростандарту 1435 мм.