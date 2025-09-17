"Шахеды" бьют по подстанциям: ВС РФ хотят создать коллапс на железных дорогах Украины, — Кулеба
Российская армия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре Украины: ночью 17 сентября оккупанті хотели вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть.
Удары дронами "Шахед" по объектам "Укрзализныци" велись для усложнения перевозки пассажиров и грузов, срыва стабильной работы транспорта и создания дополнительного давления на людей и экономику. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В момент атаки на маршрутах находилось более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзализныци" останавливали их на безопасном расстоянии, а работников уводили в укрытия.
"Самое главное – среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших. По состоянию на 8:00 утра 26 поездов следовали с задержкой более часа", — рассказал он.
"Укрзализныця" задействовала более 20 резервных тепловозов, чтобы не останавливать движение. На обесточенных участках, где нет питания приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате для сокращения задержки.
Директор пассажирской компании "Укрзализныця" Алексадр Шевченко уточнил, что если поезд на время остановили, значит железнодорожники держат безопасное расстояние от зоны поражения и координируются со службами на местах.
Временно не смогут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6505 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко;
- №6643 Имени Т.Г. Шевченко – Мироновка;
- №6644 Мироновка — Цветочное;
- №6506 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;
- №6553/6554 Черкассы — Знаменка;
- №6334 Помошная — Знаменка;
- №6509 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко;
- №6502 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;
- №6507 Знаменка — Цветочное;
- №6504 Цветочное — Черкассы;
- №6551/6552 Черкассы — Знаменка.
Ограничивается маршрут поезда №6642, он будет курсировать по маршруту "Мироновка — Цветково" вместо "Мироновка — Имени Т.Г. Шевченко". Для международных рейсов в Польшу организуют пересадки в городах Хелм и Перемышль.
"Даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и украинскую железную дорогу", — заключил Алексей Кулеба.
Отметим, что массированный удар "Шахедами" привел к задержке поездов на Днепровском та Одесском направлениях. Повреждены ж/д объекты в Черкасской области.
Напомним, в Киевской области взорвались боеприпасы возле поезда "Харьков-Перемышль", в котором были пассажиры. Спасатели эвакуировали 240 человек.
С 12 сентября из Ужгорода запустили прямые пассажирские поезда в Братиславу, Вену и Будапешт благодаря новому участку железной дороги и колее евростандарта 1435 мм.