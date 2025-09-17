"Шахеды" бьют по подстанциям: ВС РФ хотят создать коллапс на железных дорогах Украины, — Кулеба

Российская армия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре Украины: ночью 17 сентября оккупанті хотели вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть.

Related video

Удары дронами "Шахед" по объектам "Укрзализныци" велись для усложнения перевозки пассажиров и грузов, срыва стабильной работы транспорта и создания дополнительного давления на людей и экономику. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В момент атаки на маршрутах находилось более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзализныци" останавливали их на безопасном расстоянии, а работников уводили в укрытия.

"Самое главное – среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших. По состоянию на 8:00 утра 26 поездов следовали с задержкой более часа", — рассказал он.

"Укрзализныця" задействовала более 20 резервных тепловозов, чтобы не останавливать движение. На обесточенных участках, где нет питания приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате для сокращения задержки.

Директор пассажирской компании "Укрзализныця" Алексадр Шевченко уточнил, что если поезд на время остановили, значит железнодорожники держат безопасное расстояние от зоны поражения и координируются со службами на местах.

Временно не смогут курсировать следующие пригородные поезда:

№6505 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко;

№6643 Имени Т.Г. Шевченко – Мироновка;

№6644 Мироновка — Цветочное;

№6506 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;

№6553/6554 Черкассы — Знаменка;

№6334 Помошная — Знаменка;

№6509 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко;

№6502 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;

№6507 Знаменка — Цветочное;

№6504 Цветочное — Черкассы;

№6551/6552 Черкассы — Знаменка.

Ограничивается маршрут поезда №6642, он будет курсировать по маршруту "Мироновка — Цветково" вместо "Мироновка — Имени Т.Г. Шевченко". Для международных рейсов в Польшу организуют пересадки в городах Хелм и Перемышль.

"Даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и украинскую железную дорогу", — заключил Алексей Кулеба.

Отметим, что массированный удар "Шахедами" привел к задержке поездов на Днепровском та Одесском направлениях. Повреждены ж/д объекты в Черкасской области.

Напомним, в Киевской области взорвались боеприпасы возле поезда "Харьков-Перемышль", в котором были пассажиры. Спасатели эвакуировали 240 человек.

С 12 сентября из Ужгорода запустили прямые пассажирские поезда в Братиславу, Вену и Будапешт благодаря новому участку железной дороги и колее евростандарта 1435 мм.