Найпопулярніші причини оголошення в розшук ТЦК: юристи розповіли, які наслідки і що робити
Частина військовозобов'язаних оголошена у розшук під час мобілізації 2025, порушників можуть затримати поліціянти й доставити у районний ТЦК. В юридичній компанії INSEININ розповіли про нюанси цього статусу та дали поради українцям.
Мета такого розшуку — доставлення військовозобов'язаного у ТЦК, щоб там склали протокол про адміністративне правопорушення й винесли постанову про штраф. Юристи наголосили, що відповідно до закону притягнення до відповідальності в таких випадках може відбуватись лише за особистої присутності самого порушника.
Мобілізація 2025: за що подають у розшук ТЦК
Юридично причиною для звернення до поліції щодо розшуку військовозобов'язаного є порушення правил обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
У компанії повідомили, що найчастіше у розшук оголошують через те, що порушники:
- не проживають за адресою реєстрації;
- не стоять на обліку за місцем навчання або роботи;
- ігнорують повістки, вручені особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
- ігнорують направлення на військово-лікарську комісію;
- не оновлюють свої дані;
- ухиляються від обліку;
- ухиляються від призову;
- не стають на облік військовозобовʼязаних.
Виявивши порушення, працівники ТЦК мають право звернутись у поліцію, щоб людину розшукали й провели адміністративне затримання. Інформація про порушення при цьому вноситься у держреєстр, тож у застосунку "Резерв+" у громадянина з'являється спеціальна відмітка.
Мобілізація 2025: наслідки розшуку ТЦК
Оголошеного в розшук військовозобов'язаного можуть затримати й доставити у районний військкомат. Там проти нього складають протокол і виписують постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.
Окрім того, одночасно у ТЦК можуть перевірити, чи має порушник відстрочку від мобілізації, та направити його на ВЛК. Чоловіків, які перебувають у розшуку, неможливо забронювати. Якщо ж така людина перебуває за кордоном, їй відмовляють в оформленні паспортних документів.
Мобілізація 2025: як зняти розшук ТЦК
Позбутись небажаного статусу можна лише після призначення штрафу. При цьому винесення постанови відбувається лише за умови особистої присутності. Тобто дистанційно знятись з розшуку ТЦК неможливо.
Нагадаємо, відповідно до постанови уряду підприємства можуть забронювати від мобілізації 2025 лише співробітникам, які отримують зарплату на рівні не менш як 2,5 мінімальних. Нині це — 20 тисяч гривень на місяць, але з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте. Фокус порахував, як це вплине на вимоги щодо бронювання.
Нардеп Олексій Гончаренко 10 вересня повідомив про експериментальний проєкт, який дозволяє проходити ВЛК дистанційно — з-за кордону. Однак така функція буде доступна лише декільком категоріям громадян.