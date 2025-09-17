Найпопулярніші причини оголошення в розшук ТЦК: юристи розповіли, які наслідки і що робити

Частина військовозобов'язаних оголошена у розшук під час мобілізації 2025, порушників можуть затримати поліціянти й доставити у районний ТЦК. В юридичній компанії INSEININ розповіли про нюанси цього статусу та дали поради українцям.

Мета такого розшуку — доставлення військовозобов'язаного у ТЦК, щоб там склали протокол про адміністративне правопорушення й винесли постанову про штраф. Юристи наголосили, що відповідно до закону притягнення до відповідальності в таких випадках може відбуватись лише за особистої присутності самого порушника.

Мобілізація 2025: за що подають у розшук ТЦК

Юридично причиною для звернення до поліції щодо розшуку військовозобов'язаного є порушення правил обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У компанії повідомили, що найчастіше у розшук оголошують через те, що порушники:

не проживають за адресою реєстрації;

не стоять на обліку за місцем навчання або роботи;

ігнорують повістки, вручені особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

ігнорують направлення на військово-лікарську комісію;

не оновлюють свої дані;

ухиляються від обліку;

ухиляються від призову;

не стають на облік військовозобовʼязаних.

Виявивши порушення, працівники ТЦК мають право звернутись у поліцію, щоб людину розшукали й провели адміністративне затримання. Інформація про порушення при цьому вноситься у держреєстр, тож у застосунку "Резерв+" у громадянина з'являється спеціальна відмітка.

Мобілізація 2025: наслідки розшуку ТЦК

Оголошеного в розшук військовозобов'язаного можуть затримати й доставити у районний військкомат. Там проти нього складають протокол і виписують постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Окрім того, одночасно у ТЦК можуть перевірити, чи має порушник відстрочку від мобілізації, та направити його на ВЛК. Чоловіків, які перебувають у розшуку, неможливо забронювати. Якщо ж така людина перебуває за кордоном, їй відмовляють в оформленні паспортних документів.

Мобілізація 2025: як зняти розшук ТЦК

Позбутись небажаного статусу можна лише після призначення штрафу. При цьому винесення постанови відбувається лише за умови особистої присутності. Тобто дистанційно знятись з розшуку ТЦК неможливо.

Нагадаємо, відповідно до постанови уряду підприємства можуть забронювати від мобілізації 2025 лише співробітникам, які отримують зарплату на рівні не менш як 2,5 мінімальних. Нині це — 20 тисяч гривень на місяць, але з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте. Фокус порахував, як це вплине на вимоги щодо бронювання.

Нардеп Олексій Гончаренко 10 вересня повідомив про експериментальний проєкт, який дозволяє проходити ВЛК дистанційно — з-за кордону. Однак така функція буде доступна лише декільком категоріям громадян.