Самые популярные причины объявления в розыск ТЦК: юристы рассказали, какие последствия и что делать

Часть военнообязанных объявлена в розыск во время мобилизации 2025, нарушителей могут задержать полицейские и доставить в районный ТЦК. В юридической компании INSEININ рассказали о нюансах этого статуса и дали советы украинцам.

Цель такого розыска — доставка военнообязанного в ТЦК, чтобы там составили протокол об административном правонарушении и вынесли постановление о штрафе. Юристы отметили, что согласно закону привлечение к ответственности в таких случаях может происходить только при личном присутствии самого нарушителя.

Мобилизация 2025: за что подают в розыск ТЦК

Юридически причиной для обращения в полицию по розыску военнообязанного является нарушение правил учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В компании сообщили, что чаще всего в розыск объявляют из-за того, что нарушители:

не проживают по адресу регистрации;

не стоят на учете по месту учебы или работы;

игнорируют повестки, врученные лично, по почте, на предприятии или месте учебы;

игнорируют направление на военно-врачебную комиссию;

не обновляют свои данные;

уклоняются от учета;

уклоняются от призыва;

не становятся на учет военнообязанных.

Обнаружив нарушение, работники ТЦК имеют право обратиться в полицию, чтобы человека разыскали и провели административное задержание. Информация о нарушении при этом вносится в госреестр, поэтому в приложении "Резерв+" у гражданина появляется специальная отметка.

Мобилизация 2025: последствия розыска ТЦК

Объявленного в розыск военнообязанного могут задержать и доставить в районный военкомат. Там против него составляют протокол и выписывают постановление о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, одновременно в ТЦК могут проверить, имеет ли нарушитель отсрочку от мобилизации, и направить его на ВВК. Мужчин, находящихся в розыске, невозможно забронировать. Если же такой человек находится за границей, ему отказывают в оформлении паспортных документов.

Мобилизация 2025: как снять розыск ТЦК

Избавиться от нежелательного статуса можно только после назначения штрафа. При этом вынесение постановления происходит только при условии личного присутствия. То есть дистанционно сняться с розыска ТЦК невозможно.

Напомним, согласно постановлению правительства предприятия могут забронировать от мобилизации 2025 года только сотрудникам, которые получают зарплату на уровне не менее 2,5 минимальных. Сейчас это — 20 тысяч гривен в месяц, но с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет. Фокус посчитал, как это повлияет на требования по бронированию.

Нардеп Алексей Гончаренко 10 сентября сообщил об экспериментальном проекте, который позволяет проходить ВВК дистанционно — из-за границы. Однако такая функция будет доступна лишь нескольким категориям граждан.