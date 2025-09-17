Швеція перехопила російські винищувачі з надзвуковими ракетами: подробиці

Російські винищувачі Су-30, які шастали над Балтійським морем, були озброєні ракетами Х-31 — надзвуковою протирадіолокаційною зброєю, призначеною для знищення кораблів і засобів ППО.

ВПС Швеції оголосили, що їхні винищувачі JAS 39 Gripen перехопили два російські бойові літаки, імовірно озброєні ракетами Х-31 над Балтійським морем. Під час місії було також упізнано й оперативно евакуйовано літак радіотехнічної розвідки Іл-20. ВПС Швеції зазначили, що інцидент стався минулого тижня, пише Daily Mail.

Російські винищувачі перехопили на Балтійським морем Фото: Соцсети

"Військово-повітряні сили Швеції завжди перебувають у стані бойової готовності", — йдеться в повідомленні у Twitter Збройних сил країни після успішного перехоплення, здійсненого за сприяння Данії.

Військово-повітряні сили Швеції почали проводити операції в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря після підозрілих повідомлень про літаки, що літають без планів польоту і з вимкненими транспондерами.

Потім шведські винищувачі ідентифікували і супроводили літаки Су-30СМ і Су-30СМ2 зі складу Балтійського флоту Росії.

Обидва літаки були оснащені ракетами класу "повітря-земля" Х-31 — зброєю, здатною розвивати швидкість до 3 махів, що дає їм змогу проривати сучасну корабельну оборону і знищувати судна противника.

Російський Іл-20 перехопили над Балтійським морем Фото: Соцсети

Швидка реакція Швеції та Данії показує, як зростаюча агресія Путіна привела Європу в стан підвищеної готовності. Деякі військові експерти попереджають, що НАТО має серйозно поставитися до нещодавніх вторгнень безпілотників, інакше воно ризикує зазнати вторгнення.

"НАТО раптово прокинулося — або нарешті прокинулося. Ми створювали у Путіна враження, що нас це не особливо турбує і нам все одно. Тож, у якомусь сенсі, це частково і наша вина. Тепер ми продемонстрували рішучість, інакше він продовжить", — заявив Хеміш де Бреттон-Гордон, кавалер ордена Британської імперії і колишній полковник британської армії.

Це відбувається на тлі зусиль НАТО зі зміцнення східного кордону шляхом посилення оборони після безпрецедентного вторгнення Росії в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, коли на територію країни залетіло понад 20 БПЛА.

А вже 13 вересня Румунія звинуватила Москву в порушенні свого повітряного простору, оскільки Латвія повідомила про катастрофу безпілотника на сході країни.

Тим часом Путін ще більше напружив НАТО, провівши військові навчання з Білоруссю в межах навчань "Захід-2025", які традиційно використовувалися для перевірки різних військових стратегій перед вторгненнями. Стурбованість викликала також участь і інших країн у навчаннях. Наприклад, там несподівано з'явилися військові армії США.

Нагадаємо, країни НАТО поспішили організувати місію "Східний вартовий" для зміцнення безпеки на східному фланзі, що включає розгортання двох винищувачів F-16 і фрегата з Данії, трьох винищувачів Rafale з Франції та чотирьох винищувачів Eurofighter з Німеччини.

А прем'єр-міністр Дональд Туск попередив, що Захід перебуває на найближчій відстані від відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Він назвав військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2025" "дуже агресивними" і закрив кордон країни з Білоруссю.