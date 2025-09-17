Швеция перехватила российские истребители со сверхзвуковыми ракетами: подробности

Российские истребители Су-30, которые шныряли над Балтийском море, были вооружены ракетами Х-31 — сверхзвуковым противорадиолокационным оружием, предназначенным для уничтожения кораблей и средств ПВО.

Related video

ВВС Швеции объявили, что их истребители JAS 39 Gripen перехватили два российских боевых самолета, предположительно вооруженных ракетами Х-31 над Балтийским морем. В ходе миссии был также опознан и оперативно эвакуирован самолет радиотехнической разведки Ил-20. ВВС Швеции отметили, что инцидент произошел на прошлой неделе, пишет Daily Mail.

Российские истребители перехватили на Балтийским морем Фото: Соцсети

"Военно-воздушные силы Швеции всегда находятся в состоянии боевой готовности", — говорится в сообщении в Twitter Вооруженных сил страны после успешного перехвата, осуществленного при содействии Дании.

Военно-воздушные силы Швеции начали проводить операции в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря после подозрительных сообщений о самолетах, летающих без планов полета и с выключенными транспондерами.

Затем шведские истребители идентифицировали и сопроводили самолеты Су-30СМ и Су-30СМ2 из состава Балтийского флота России.

Оба самолета были оснащены ракетами класса "воздух-земля" Х-31 — оружием, способным развивать скорость до 3 махов, что позволяет им прорывать современную корабельную оборону и уничтожать суда противника.

Российский Ил-20 перехватили над Балтийским морем Фото: Соцсети

Быстрая реакция Швеции и Дании показывает, как растущая агрессия Путина привела Европу в состояние повышенной готовности. Некоторые военные эксперты предупреждают, что НАТО должно серьезно отнестись к недавним вторжениям беспилотников, в противном случае оно рискует подвергнуться вторжению.

"НАТО внезапно проснулось — или наконец проснулось. Мы создавали у Путина впечатление, что нас это не особо беспокоит и нам все равно. Так что, в каком-то смысле, это отчасти и наша вина. Теперь мы продемонстрировали решимость, иначе он продолжит", — заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон, кавалер ордена Британской империи и бывший полковник британской армии.

Это происходит на фоне усилий НАТО по укреплению восточной границы путем усиления обороны после беспрецедентного вторжения России в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, когда на территорию страны залетело более 20 БПЛА.

А уже 13 сентября Румыния обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства, поскольку Латвия сообщила о крушении беспилотника на востоке страны.

Тем временем Путин еще больше напряг НАТО, проведя военные учения с Беларусью в рамках учений "Запад-2025", которые традиционно использовались для проверки различных военных стратегий перед вторжениями. Обеспокоенность вызвало также участие и других стран в учениях. Например, там неожиданно появились военные армии США.

Напомним, страны НАТО поспешили организовать миссию "Восточный страж" для укрепления безопасности на восточном фланге, включающую развертывание двух истребителей F-16 и фрегата из Дании, трех истребителей Rafale из Франции и четырех истребителей Eurofighter из Германии.

А премьер-министр Дональд Туск предупредил, что Запад находится на самом близком расстоянии от открытого конфликта со времен Второй мировой войны. Он назвал военные учения Беларуси и России "Запад-2025" "очень агрессивными" и закрыл границу страны с Беларусью.