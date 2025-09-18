Під обстрілами й FPV-дронами: вагітна на 9 місяці виїхала з Покровська на велосипеді (відео)

Жителька Покровська Донецької області на 9 місяці вагітності самостійно евакуювалася з міста на велосипеді. Вона пробула в частково зруйнованому постійними обстрілами місті до 10 вересня, та після загибелі від російського удару батька дитини вирішила залишити дім заради порятунку себе та доньки.

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка бере участь у боях за Покровськ, зустріли пані Анну та допомогли їй дістатися безпечного місця. Відео з історією порятунку опубліковане на Facebook-сторінці бригади 18 вересня.

"Пані Анна поїхала максимально ризикованим маршрутом. Вона до цього часу була в Покровську, і поїхала сама на велосипеді з речами, з документами", — розповів пілот дрона з позивним "Бак".

Він зазначив, що шлях жінки пролягав просто через голе поле, під постійною загрозою обстрілів і атак FPV-дронів.

"Було два переживання: перше — щоб не довелося пологи приймати вже по дорозі, а друге — щоб дійти спокійно та безпечно. Ми йдемо, і просто всі дружно чуємо, як з одного із напрямків полів летить FPV, плюс до цього ще одна висить просто в небі. І ми розуміємо, що нам немає куди ані ховатися, ані бігти", — розповів воїн.

За словами пілота бомбера з позивним "Фіксік", ворожий дрон відволікся на цивільного, що їхав трасою на велосипеді. Тоді військові з вагітною змогли продовжити шлях.

"Що найцікавіше — найнебезпечніші ділянки по всьому маршруту пані Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж ми", — зазначив боєць "Бак".

У пресслужбі бригади розповіли, що Анна в Покровську працювала водійкою на шахті, допомагала іншим цивільним під час обстрілів і не раз рятувала людей. До 10 вересня вона лишалася в місті, та після загибелі батька її дитини від чергового удару ЗС РФ вирішила, що настав час рятувати себе і доньку, і виїхала на велосипеді з однією сумкою.

"Двічі дрон націлювався на неї. Двічі оминав дивом", — зазначили в бригаді.

Наразі жінка на безпечнішій території очікує на народження дівчинки та мріє повернутися у мирний Покровськ, додали в пресслужбі.

Бої за Покровськ: що відомо

В опублікованому 15 вересня матеріалі The Telegraph українські бійці відповіли, як довго протримається Покровськ. На їхню думку, до кінця року росіяни навряд чи зможуть окупувати місто попри те, що окупанти дедалі більше нарощують присутність військ на цьому напрямку.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 5 вересня розповідав, що військові РФ проникають у Покровськ через труби, як раніше робили в Авдіївці, і українським бійцям складно виявити ці лазівки.