Под обстрелами и FPV-дронами: беременная на 9 месяце выехала из Покровска на велосипеде (видео)

Жительница Покровска Донецкой области на 9 месяце беременности самостоятельно эвакуировалась из города на велосипеде. Она пробыла в частично разрушенном постоянными обстрелами городе до 10 сентября, и после гибели от российского удара отца ребенка решила покинуть дом ради спасения себя и дочери.

Related video

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая участвует в боях за Покровск, встретили Анну и помогли ей добраться до безопасного места. Видео с историей спасения опубликовано на Facebook-странице бригады 18 сентября.

"Госпожа Анна поехала максимально рискованным маршрутом. Она до этого времени была в Покровске, и поехала сама на велосипеде с вещами, с документами", — рассказал пилот дрона с позывным "Бак".

Он отметил, что путь женщины пролегал просто через голое поле, под постоянной угрозой обстрелов и атак FPV-дронов.

"Было два переживания: первое — чтобы не пришлось роды принимать уже по дороге, а второе — чтобы дойти спокойно и безопасно. Мы идем, и просто все дружно слышим, как с одного из направлений полей летит FPV, плюс к этому еще одна висит прямо в небе. И мы понимаем, что нам некуда ни прятаться, ни бежать", — рассказал воин.

По словам пилота бомбера с позывным "Фиксик", вражеский дрон отвлекся на гражданского, который ехал по трассе на велосипеде. Тогда военные с беременной смогли продолжить путь.

"Что самое интересное — самые опасные участки по всему маршруту госпожа Анна проходила с большим энтузиазмом, чем мы", — отметил боец "Бак".

В пресс-службе бригады рассказали, что Анна в Покровске работала водителем на шахте, помогала другим гражданским во время обстрелов и не раз спасала людей. До 10 сентября она оставалась в городе, но после гибели отца ее ребенка от очередного удара ВС РФ решила, что пришло время спасать себя и дочь, и выехала на велосипеде с одной сумкой.

"Дважды дрон нацеливался на нее. Дважды обходил чудом", — отметили в бригаде.

Сейчас женщина на более безопасной территории ожидает рождения девочки и мечтает вернуться в мирный Покровск, добавили в пресс-службе.

Бои за Покровск: что известно

В опубликованном 15 сентября материале The Telegraph украинские бойцы ответили, как долго продержится Покровск. По их мнению, до конца года россияне вряд ли смогут оккупировать город, несмотря на то, что оккупанты все больше наращивают присутствие войск на этом направлении.

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 5 сентября рассказывал, что военные РФ проникают в Покровск через трубы, как раньше делали в Авдеевке, и украинским бойцам сложно обнаружить эти лазейки.