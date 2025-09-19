Кремль повторює сценарій війни з Україною: в ISW попередили про загрозу для Фінляндії

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Росія реалізовує скоординовану інформаційну кампанію, погрожуючи Фінляндії. За таким самим сценарієм Москва діяла перед нападом на Україну.

За один день у Росії відбулася низка подій, яка вказує на нову загрозу. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Фінляндії "буквально набирає обертів" реваншизм і з уряду країни нібито "злетіла нейтральна маска". Про це йдеться у звіті ISW за 18 вересня.

Окрім того, спеціальний представник президента Російської Федерації з питань природоохоронної діяльності та транспорту Сергій Іванов заявив, що відносини з Фінляндією "практично не існують" й не покращаться в осяжному майбутньому, адже країна є членом НАТО і "активно закликає до зміцнення [свого] східного кордону".

Зі слів Іванова, фінське населення нібито незадоволене своїм урядом, а відсутність туристів з РФ призвела до "депопуляції" та ослаблення економіки на південному сході країни. Водночас перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа заявив, що членство Фінляндії в альянсі змусило росіян припинити купувати там нерухомість.

Аналітики наголосили, що Іванов входить до найближчого оточення лідера РФ Володимира Путіна. За свою кар'єру він був заступником директора ФСБ, міністром оборони, віце-прем'єром та головою президентської адміністрації. Тепер його, ймовірно, використовують для посилення погроз Фінляндії.

Мало того, заяви Лаврова, Іванова та Чепи підсилили російські державні ЗМІ.

"Схожі формулювання у заявах Іванова та Чепи, а також підсилення їхніх коментарів агентством ТАСС свідчать про те, що це є узгодженою інформаційною кампанією Кремля, спрямованою проти Фінляндії", — наголосили в ISW.

Аналітики підкреслили, що останніми тижнями високопосадовці Кремля посилили погрози на адресу Фінляндії. При цьому чиновники використовують формулювання, які віддзеркалюють брехливі виправдання РФ щодо повномасштабного нападу на Україну.

"ISW продовжує вважати, що сценарій, який Росія зараз використовує для погроз НАТО, віддзеркалює сценарій, який Росія раніше використовувала для створення інформаційних умов, що виправдовують її агресію проти України", — додали вони.

