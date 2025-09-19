Кремль повторяет сценарий войны с Украиной: в ISW предупредили об угрозе для Финляндии

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Россия реализует скоординированную информационную кампанию, угрожая Финляндии. По такому же сценарию Москва действовала перед нападением на Украину.

За один день в России произошел ряд событий, указывающий на новую угрозу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Финляндии "буквально набирает обороты" реваншизм и с правительства страны якобы "слетела нейтральная маска". Об этом говорится в отчете ISW за 18 сентября.

Кроме того, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов заявил, что отношения с Финляндией "практически не существуют" и не улучшатся в обозримом будущем, ведь страна является членом НАТО и "активно призывает к укреплению [своей] восточной границы".

По словам Иванова, финское население якобы недовольно своим правительством, а отсутствие туристов из РФ привело к "депопуляции" и ослаблению экономики на юго-востоке страны. В то же время первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы России Алексей Чепа заявил, что членство Финляндии в альянсе заставило россиян прекратить покупать там недвижимость.

Аналитики отметили, что Иванов входит в ближайшее окружение лидера РФ Владимира Путина. За свою карьеру он был заместителем директора ФСБ, министром обороны, вице-премьером и главой президентской администрации. Теперь его, вероятно, используют для усиления угроз Финляндии.

Мало того, заявления Лаврова, Иванова и Чепы усилили российские государственные СМИ.

"Похожие формулировки в заявлениях Иванова и Чепы, а также усиление их комментариев агентством ТАСС свидетельствуют о том, что это является согласованной информационной кампанией Кремля, направленной против Финляндии", — отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что в последние недели высокопоставленные чиновники Кремля усилили угрозы в адрес Финляндии. При этом чиновники используют формулировки, которые отражают лживые оправдания РФ относительно полномасштабного нападения на Украину.

"ISW продолжает считать, что сценарий, который Россия сейчас использует для угроз НАТО, отражает сценарий, который Россия ранее использовала для создания информационных условий, оправдывающих ее агрессию против Украины", — добавили они.

