Ракета, зібрана викруткою: Тайвань виробляє ракету Barracuda-500 майже вручну (відео)

Тайвань офіційно розпочав виробництво крилатої ракети великої дальності Barracuda-500 і представив першу зібрану одиницю. Зброя була розроблена американською компанією Anduril Industries, але на Тайвані ця ракета одразу стала символом нового підходу до озброєнь — ставку робиться на масовість, простоту і низьку вартість.

На тлі наростаючої загрози з боку Китаю, Тайвань поспішає зміцнити свої збройні сили, пише агентство Reuters. За таких умов влада острівної держави планує налагодити масове виробництво ракет, призначених для групових атак на військові кораблі, що працюють за принципом дронів-камікадзе.

Зброя Тайваню — демонстрація дешевої ракети Barracuda-500 на 900 км

Одним із таких рішень стала ракета Barracuda-500. Вона здатна вражати цілі на відстані понад 900 км, а її бойова частина вагою 45 кг порівнянна із зарядом ірансько-російських "Шахедів".

Але головна перевага — ціна і простота виробництва. Кожна ракета обходиться менш ніж у 6,5 млн тайванських доларів (близько $216 тис.), а для її складання потрібно на 95% менше інструментів і на 50% менше деталей, ніж у традиційних крилатих ракет.

У рекламному відео Anduril показала, що Barracuda-500 можна зібрати буквально за допомогою викрутки і гайкового ключа — це рідкість для високоточної зброї.

Запуск ракети можливий як з бойових літаків (F-15E, F/A-18E/F, F-16), так і з палет Rapid Dragon, що скидаються транспортними літаками C-17 або C-130. Такий підхід дає змогу швидко нарощувати масовані залпи і перевантажувати системи ППО противника, змушуючи його витрачати дорогі зенітні ракети на порівняно дешеві цілі.

Для Тайваню це критично важливий елемент стратегії стримування Китаю. В умовах, коли у Пекіна потужний ВПК і серйозна ППО, ставка на масове виробництво дешевих і швидких крилатих ракет може стати ключем до успішного протистояння можливій агресії.

Зазначимо, 19 вересня медіа The Washington Post написало з відсиланням на власні джерела, що президент США Дональд Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на 400 млн дол., оскільки сподівається підписати вигідну торгівельну угоду з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Зброя Тайваню — деталі

Нагадаємо, оборонний підрядник Anduril представив свою розробку під назвою Barracuda 2024 року. Це нове сімейство, яке в нинішньому вигляді містить три різновиди: Barracuda-100, Barracuda-250 і Barracuda-500. Причому для кожного доступна конфігурація M.

У березні стало відомо, що Тайвань створив бойовий безпілотний катер Endeavor Manta за зразком українських морських дронів. Апарат має довжину 8,6 метра, ширину 3,7 метра і водотоннажність понад п'ять тонн при повному завантаженні.