Ракета, собранная отверткой: Тайвань производит ракету Barracuda-500 почти вручную (видео)

Тайвань официально начал производство крылатой ракеты большой дальности Barracuda-500 и представил первую собранную единицу. Оружие было разработано американской компанией Anduril Industries, но на Тайване эта ракета сразу стала символом нового подхода к вооружениям — ставка делается на массовость, простоту и низкую стоимость.

Related video

На фоне нарастающей угрозы со стороны Китая, Тайвань спешит укрепить свои вооруженные силы, пишет агентство Reuters. В таких условия власти островного государства планируют наладить массовое производство ракет, предназначенных для групповых атак на военные корабли, работающих по принципу дронов-камикадзе.

Оружие Тайваня - демонстрация дешевой ракеты Barracuda-500 на 900 км

Одним из таких решений стала ракета Barracuda-500. Она способна поражать цели на расстоянии свыше 900 км, а ее боевая часть весом 45 кг сравнима с зарядом иранско-российских "Шахедов".

Но главное преимущество — цена и простота производства. Каждая ракета обходится менее чем в 6,5 млн тайваньских долларов (около $216 тыс.), а для ее сборки требуется на 95% меньше инструментов и на 50% меньше деталей, чем у традиционных крылатых ракет.

В рекламном видео Anduril показала, что Barracuda-500 можно собрать буквально с помощью отвертки и гаечного ключа — это редкость для высокоточного оружия.

Запуск ракеты возможен как с боевых самолетов (F-15E, F/A-18E/F, F-16), так и с паллет Rapid Dragon, сбрасываемых транспортными самолетами C-17 или C-130. Такой подход позволяет быстро наращивать массированные залпы и перегружать системы ПВО противника, вынуждая его расходовать дорогие зенитные ракеты на сравнительно дешевые цели.

Для Тайваня это критически важный элемент стратегии сдерживания Китая. В условиях, когда у Пекина мощный ВПК и серьезная ПВО, ставка на массовое производство дешевых и быстрых крылатых ракет может стать ключом к успешному противостоянию возможной агрессии.

Отметим, 19 сентября медиа The Washington Post написало с отсылкой на собственные источники, что президент США Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на 400 млн дол., поскольку надеется подписать выгодное торговое соглашение с лидером КНР Си Цзиньпином.

Оружие Тайваня — детали

Напомним, оборонный подрядчик Anduril представил свою разработку под названием Barracuda в 2024 году. Это новое семейство, которое в нынешнем виде включает в себя три разновидности: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Причем для каждого доступна конфигурация M.

В марте стало известно, что Тайвань создал боевой беспилотный катер Endeavor Manta по образцу украинских морских дронов. Аппарат имеет длину 8,6 метра, ширину 3,7 метра и водоизмещение более пяти тонн при полной загрузке.