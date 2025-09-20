"100 гривень" від ворога: над Черніговом пролетів дрон, який розкидав "купюри" (фото)

Місцеві жителі Чернігова розповіли, що над містом скидають паперові листівки. За даними соцмереж, ворожий дрон розповсюджував "купюри" з пропозицією про співпрацю.

Зранку у небі над Черніговом фіксували листівки. Про це з посиланням на місцевих 20 вересня повідомили у Telegram-каналі "Труха".

На оприлюдненому відео чутно, як люди обговорюють, що, ймовірно, росіяни скидають папірці, які виглядають як 100-гривневі купюри, з пропозицією про співпрацю від ворога.

Згодом у мережі опублікували фото однієї з "купюр", які розсипав дрон над містом.

Фото "купюри", яку скинув дрон у Чернігові Фото: Труха

"Або вони так погано живуть або я зажрався, але 100 грн", — зазначив автор контенту.

Листівка дійсно виглядає як купюра у 100 гривень, а згори напис: "Поділися координатами і допомагай наводити вогонь, отримаєш справжні".

Зранку 20 вересня у Повітряних силах ЗСУ підтверджували, що фіксували БПЛА на Чернігівщині.

"Купюри" з дрона: це не перший випадок

6 вересня пресслужба поліції Чернігівської області інформувала, що отримала повідомлення про листівки у вигляді 100-гривневих купюр в одному з мікрорайонів Чернігова. Вони мали ідентичний вигляд і закликали до співпраці з ворогом у коригуванні вогню, обіцяючи заробіток.

У відомстві підтверджували, що росіяни скинули листівки з БПЛА. Українців тоді попереджали, що за поширення інформації про дислокацію та переміщення ЗСУ передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, вночі на 20 вересня ЗС РФ вдарили ракетами й дронами по Україні. Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 30 осіб, також відомо про одного загиблого.

У Росії також було гучно вночі на 20 вересня. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження трьох стратегічних об’єктів на ворожій території, один з них — НПЗ у Саратові, розташована на відстані понад 450 кілометрів від кордону з Україною.