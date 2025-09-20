"100 гривен" от врага: над Черниговом пролетел дрон, который разбрасывал "купюры" (фото)

Местные жители Чернигова рассказали, что над городом сбрасывают бумажные листовки. По данным соцсетей, вражеский дрон распространял "купюры" с предложением о сотрудничестве.

Утром в небе над Черниговом фиксировали листовки. Об этом со ссылкой на местных 20 сентября сообщили в Telegram-канале "Труха".

На обнародованном видео слышно, как люди обсуждают, что, вероятно, россияне сбрасывают бумажки, которые выглядят как 100-гривневые купюры, с предложением о сотрудничестве от врага.

Впоследствии в сети опубликовали фото одной из "купюр", которые рассыпал дрон над городом.

Фото "купюры", которую сбросил дрон в Чернигове Фото: Труха

"Или они так плохо живут или я зажрался, но 100 грн", — отметил автор контента.

Открытка действительно выглядит как купюра в 100 гривен, а сверху надпись: "Поделись координатами и помогай наводить огонь, получишь настоящие".

Утром 20 сентября в Воздушных силах ВСУ подтверждали, что фиксировали БПЛА в Черниговской области.

"Купюры" с дрона: это не первый случай

6 сентября пресс-служба полиции Черниговской области информировала, что получила сообщение о листовках в виде 100-гривневых купюр в одном из микрорайонов Чернигова. Они имели идентичный вид и призывали к сотрудничеству с врагом в корректировке огня, обещая заработок.

В ведомстве подтверждали, что россияне сбросили листовки с БПЛА. Украинцев тогда предупреждали, что за распространение информации о дислокации и перемещении ВСУ предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ночью на 20 сентября ВС РФ ударили ракетами и дронами по Украине. Количество пострадавших в Днепре возросло до 30 человек, также известно об одном погибшем.

В России также было громко ночью на 20 сентября. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение трех стратегических объектов на вражеской территории, один из них — НПЗ в Саратове, расположенный на расстоянии более 450 километров от границы с Украиной.