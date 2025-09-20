Масштабный пожар в Саратове: в Генштабе ВСУ рассказали о ночных ударах по НПЗ (видео)

Ночью на 20 сентября Силы обороны поразили Саратовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также ЛПДС "Самара" на территории РФ. В Генштабе подчеркнули, что "продолжение следует".

В ночь на 20 сентября были поражены стратегические объекты в России. В частности, Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно)", — подчеркнуло командование.

Кадры удара публиковали в соцсетях

После атаки ВСУ в районе объекта прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Генштаб уточняет окончательные результаты поражения.

Также под ударом оказался Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год.

"По предварительной информации, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорания. Детали уточняются", — передала пресс-служба.

Третьей целью стал объект магистральной транспортной инфраструктуры — линейно-производственно-диспетчерская станция "Самара". На этой ЛПДС смешивают высоко- и низкосернистую нефть с разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals. Предприятие обеспечивает до 50% от общего объема экспорта РФ. Результаты поражения также уточняются.

"Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины системно реализуют мероприятия, направленные на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора", — отметили в Генштабе.

Там сообщили, что это подрывает логистические возможности России в секторе нефтепереработки и нарушает системы обеспечения ВС РФ горюче-смазочными материалами.

"Продолжение следует...", — добавило командование.

Напомним, в соцсетях публиковали масштабный пожар, который вспыхнул в Саратове после атаки дронов. Местные власти молчали об ударе по НПЗ, расположенном на расстоянии более 450 километров от границы с Украиной.

Ночью на 20 сентября также гремели взрывы в Украине. ВС РФ запустили 579 дронов, 8 баллистических и 32 крылатые ракеты. Количество пострадавших в Днепре уже возросло до 26 человек, 55-летний мужчина находится в тяжелом состоянии с ожогами 70% тела.