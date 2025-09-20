Масштабна пожежа у Саратові: у Генштабі ЗСУ розповіли про нічні удари по НПЗ (відео)

Вночі на 20 вересня Сили оборони уразили Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також ЛВДС «Самара» на території РФ. У Генштабі підкреслили, що "далі буде".

У ніч на 20 вересня були уражені стратегічні об’єкти в Росії. Зокрема, Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно)", — наголосило командування.

Кадри удару публікували у соцмережах

Після атаки ЗСУ в районі об'єкта прогриміли вибухи й спалахнула масштабна пожежа. Генштаб уточнює остаточні результати ураження.

Також під ударом опинився Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Він забезпечує перероблення понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

"За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються", — передала пресслужба.

Третьою ціллю став об'єкт магістральної транспортної інфраструктури — лінійно-виробничо-диспетчерська станція "Самара". На цій ЛВДС змішують високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Підприємство забезпечує до 50% від загального об’єму експорту РФ. Результати ураження також уточнюють.

"Всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил РФ. Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора", — наголосили у Генштабі.

Там повідомили, що це підриває логістичні можливості Росії у секторі нафтоперероблення та порушує системи забезпечення ЗС РФ пально-мастильними матеріалами.

"Далі буде…", — додало командування.

Нагадаємо, у соцмережах публікували масштабну пожежу, яка спалахнула у Саратові після атаки дронів. Місцева влада мовчала про удар по НПЗ, розташованому на відстані понад 450 кілометрів від кордону з Україною.

Вночі на 20 вересня також гриміли вибухи в Україні. ЗС РФ запустили 579 дронів, 8 балістичних та 32 крилаті ракети. Кількість постраждалих у Дніпрі вже зросла до 26 осіб, 55-річний чоловік перебуває у важкому стані з опіками 70% тіла.