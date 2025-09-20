США припинять військову допомогу країнам НАТО, що межують із Росією, — Reuters

Ще наприкінці серпня чиновники Пентагону передали європейським дипломатам сигнал про припинення деякої допомоги в галузі безпеки країнам Балтійського регіону.

Офіційний представник військового відомства Девід Бейкер заявив, що Європі необхідно менше залежати від США, і американські військові переключать свою увагу на інші пріоритети, такі як захист своєї батьківщини, пише Reuters.

Дипломати були занепокоєні тим, що це рішення може додати сміливості президенту Росії Володимиру Путіну, і вже в п'ятницю російські літаки МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії.

Зазначається, що минулого тижня законодавці Естонії, Литви та Латвії закликали Трампа переглянути скасування деякої допомоги в галузі безпеки.

"Багато з наших європейських союзників входять до числа найбагатших країн світу. Вони повністю здатні фінансувати ці програми, якщо захочуть", — прокоментував скорочення програми "Балтійська ініціатива безпеки" представник Білого дому.

Зазначимо, що наразі членами НАТО є 32 держави. Серед них із РФ межують Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія. Крім того, існує і морський кордон між США і Росією, що проходить по Беринговій протоці.

Фокус писав, що збройні сили Швеції оприлюднили фотографії російських літаків МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії. Фотографії були зроблені з літаків JAS 39 Gripen під час перехоплення російських винищувачів над Балтійським морем.

Нагадаємо, після вторгнень російських дронів у повітряний простір Європи Євросоюз планує створити "стіну від безпілотників", використовуючи випробувані в Україні технології.