США прекратят военную помощь странам НАТО, граничащим с Россией, — Reuters

Еще в конце августа чиновники Пентагона передали европейским дипломатам сигнал о прекращении некоторой помощи в области безопасности странам Балтийского региона.

Официальный представитель военного ведомства Дэвид Бейкер заявил, что Европе необходимо меньше зависеть от США и американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита своей родины, пишет Reuters.

Дипломаты были обеспокоены тем, что это решение может придать смелости президенту России Владимиру Путину и уже в пятницу российские самолеты МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии.

Отмечается, что на прошлой неделе законодатели Эстонии, Литвы и Латвии призвали Трампа пересмотреть отмену некоторой помощи в области безопасности.

"Многие из наших европейских союзников входят в число самых богатых стран мира. Они полностью способны финансировать эти программы, если захотят", — прокомментировал сокращение программы "Балтийская инициатива безопасности" представитель Белого дома.

Отметим, что в настоящее время членами НАТО являются 32 государства. Среди них с РФ граничат Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. Кроме того, существует и морская граница между США и Россией, проходящая по Берингову проливу.

Фокус писал, что вооруженные силы Швеции обнародовали фотографии российских самолетов МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии. Фотографии были сделаны с самолетов JAS 39 Gripen во время перехвата российских истребителей над Балтийским морем.

Напомним, после вторжений российских дронов в воздушное пространство Европы Евросоюз планирует создать "стену от беспилотников", используя испытанные в Украине технологии.