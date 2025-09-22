"Це план знищити": Макрон заявив, що Росія не помилялась атакуючи Польщу дронами (відео)

Росія намагається показати слабкість НАТО, тому "шахеди", які 10 вересня залетіли на територію Польщі, не є помилкою.

РФ — це агресивна сила, яка дестабілізує Європу, заявив в інтерв'ю CBS News президент Франції Еммануель Макрон.

"Тут немає помилки. Це план знищити Україну, перемогти її та показати слабкість НАТО", — сказав Макрон.

Він підкреслив, що якби росіяни принаймні зменшували атаки на Київ та на фронті, то можна було б припустити, що атака на Польщу — це помилка.

Крім того, президент Франції зазначив, що вже зараз надходження від зморожених російських активів використовуються для фінансування підтримки України.

Водночас Європа, за словами Макрона, планує дотримуватися міжнародного права у питанні їхнього вилучення.

"Щодо заморожених активів, ми всі дуже прив'язані до дотримання міжнародних правил…Це питання довіри, важливо, щоб наші країни залишались гарантами і поважали міжнародне право. Коли країни нехтують міжнародним правом, а ми недостатньо сильні — це початок хаосу", — наголосив Макрон.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські дрони залетіли в Польщу, а полякам вперше довелось збивати "шахеди" у своєму повітряному просторі.

На початку вересня Макрон заявив. що 26 країн готові відправити миротворців в Україну.